شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مسالك بولية: 30% من الحالات الشديدة لكورونا عانوا من مضاعفات بالكلى.. فيديو خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ياسر نور الدين أستاذ مساعد المسالك البولية بجامعة بنها عن تأثيرات الإصابة بفيروس كورونا على الكلى واضراره الخطيرة عليها موضحا أن الحالات الشديدة من الإصابات بكوفيد 19 هي التي تتعرض لمضاعفات خطيرة بالكلى.

وأوضح أستاذ المسالك البولية في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه وفقا لدراسة لمستشفي جونز هوبكنز الأمريكية أفادت أن نسبة كبيرة تتعدى 30% من مرضى الحالات الخطيرة لكورونا عانوا من مضاعفات بالكلى وتدهور في وظائفها وزيادة نسبة الزلال في البول وبعض هؤلاء المرضى أصيبوا بالفشل الكلوى واحتاجوا الى علميات الغسيل الكلى.

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وأشار الدكتور ياسر نور الدين إلى ان هناك عده اليات لتأثر الكلى بالإصابة بفيروس كورونا، وهناك بعض النظريات التي تفسر ذلك وهى إما الاصابه المباشرة من الفيروس للكلى مثلما يصيب الرئة والجهاز التنفسى، والأخرى هي الاصابه الغير مباشرة مثل نقص الاكسجين في الدم وهو ما يؤثر على الكلى وأيضا حدوث الجلطات التي تؤثر على وصول الدم لأعضاء الجسم من بينهم الكلى .

وأضاف أستاذ المسالك البولية أن النظرية الأخرى لتأثر الكلى بإصابة كوورنا هي تكون عاصفة السيتوكين وهى المضادات التي ينتجها الجسم لمواجهه الفيروس عندما ينتج الجسم كميات كبيرة من هذه المضادات تبدأ في مهاجمة أعضاء الجسم ومنها الكلى .

وهناك بعض الأدوية التي يلجأ الأطباء لإعطائها لمرضى كورونا والتي تؤدى الى حدوث مضاعفات بالكلى، مؤكدا على أن مرضى الكلى اكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا وهو ما يتطلب منهم ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من التقاط العدوى.