شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جهاز هضمي يوضح مدى تأثير «كورونا» على إنزيمات الكبد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح دكتور معتز هاشم، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، العلاقة بين إنزيمات الكبد وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال هاشم، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “كشفت دراسة حديثة عن مدى تأثر إنزيمات الكبد بفيروس كورونا”، موضحا أنه تم إجراء الدراسة على أكثر من ٣ آلاف مريض.

وقال إن ٤٥٪ وجد عندهم ارتفاع بسيط في إنزيمات الكبد، و٢١٪كان الارتجاع متوسط، وتقريبا ٦٪ الارتجاع شديد.