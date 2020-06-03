إنفوجراف.. دليل علاج كورونا في المنزل

الخليج 365 - محمد طلعتالأربعاء 2020/6/3 10:27 م بتوقيت أبوظبي
مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بات من الصعب العثور على سرير خال بأحد المستشفيات، الأمر الذي دفع الأطباء إلى وضع بروتوكول للعلاج من كورونا في المنزل.
في الإنفوجراف التالي، نعرض خطوات العلاج منذ بداية ظهور الأعراض إلى حالة الشفاء التام بإذن الله، كما نجح في ذلك العديد من الحالات، والتي تعرض ”الخليج 365” حالات منها بشكل دائم.
وتتضمن عملية العلاج 4 خطوات، لعل أولها ظهور الأعراض والتأكد من أنها تتعلق بفيروس كورونا وليس مجرد نزلة برد أو أنفلونزا.
وتقوم الخطوة الثانية على إجراء الفحوص، لننتقل بعدها إلى مرحلة العزل في غرفة خاصة بالمصاب، وأخيرا روشتة العلاج من طبيب متخصص.
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