غزة تسجل ٥ إصابات جديدة بكورونا

إيمان أحمد - الخليج 365 - فلسطينالأربعاء 2020/6/3 09:17 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، كانوا ضمن المحجورين داخل الحجر الصحي.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي ارتفع إلى 66 حالة، من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، مع تعافي 18 حالة، و لا تزال 47 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل".
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