شكرا لقرائتكم الكونغو الديمقراطية تعلن عن تفشٍ جديد لوباء إيبولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيتيني لونغوندو، عن "تفشٍ جديد لوباء إيبولا" في شمال غربي البلاد.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "توفي أربعة أشخاص" بإيبولا في البلاد.

ووسُجلت الوفيات الأربع في حيّ في مبانداكا، مركز مقاطعة إكواتور على بعد حوالي 600 كلم شمال العاصمة كينشاسا. ويربط بين المدينتين نهر الكونغو ويستغرق الإبحار بينهما أسبوعاً.

وأضاف: "المعهد الوطني لأبحاث الطبي الحيوي أكد لي للتو أن العينات التي أُخذت من منطقة مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا".

وتابع: "سنرسل إليهم بسرعة كبيرة اللقاح والأدوية أيضاً"، مشيراً إلى أنه يعتزم التوجه إلى المكان نهاية الأسبوع.

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وسبق أن شهدت مقاطعة إكواتور انتشاراً لوباء إيبولا بين أيار/مايو وتموز/يوليو 2018 (54 إصابة توزعت بين 33 وفاة و21 ناجياً).

وأشار الوزير إلى "أنها مقاطعة عرفت المرض في السابق. المسؤولون فيها يعرفون ما يجب فعله. وقد باشروا التعامل مع الوضع على المستوى المحلي منذ أمس" الأحد.

ولا يزال وباء إيبولا منتشراً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث أودى بحياة 2280 شخصاً منذ آب/أغسطس 2018.

ويُفترض إعلان انتهاء الوباء في 25 حزيران/يونيو بعد مرور 42 يوماً من دون تسجيل إصابات جديدة.

وهذا التفشي هو الحادي عشر لوباء إيبولا على أراضي الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف الفيروس في هذا البلد (زائير سابقاً) في العام 1976.

ويتفشى أيضاً في الكونغو الديمقراطية فيروس كورونا المستجدّ مع تسجيل 3195 إصابة بينها 2896 في كينشاسا و72 وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية نُشرت الاثنين.