فوائد زيت اللوز الحلو للوجه والبشرة

اللوز من أنواع الثمار المفيدة للصحة، ولأن زيت اللوز الحلو يستخرج منها فهو أيضاً يقدم فوائد رائعة للبشرة، والكثيرات يتسائلن كيف أستعمل زيت اللوز الحلو للوجه والبشرة؟ وسنجيب على هذا الاستفسار من خلال هذا التقرير.

فوائد زيت اللوز المر للبشرة

ما هو زيت اللوز الحلو

يتم استخراج زيت اللوز الحلو عن طريق نقع حبات اللوز الحلو في الماء لبعض الوقت، ومن ثم تجفيفها وعصرها حتى يتم استخراج الزيت منها، وبهذه الطريقة يتم الحصول على زيت اللوز الحلو الغني بالعناصر الغذائية التي تحمي البشرة والشعر وتمنحهم التغذية المطلوبة.



كيف أستعمل زيت اللوز الحلو للوجه والبشرة؟

الفرق بين زيت اللوز الحلو والمر

الفرق بين زيت اللوز الحلو والمر هو نوعية حبات اللوز المستخدمة في صنع اللوز، حيث أن اللوز المستخدم في صنع زيت اللوز الحلو هو نفسه اللوز الصالح للأكل، أما زيت اللوز المر فإنه يستخرج من بذور البرقوق والخوخ والمشمش.

زيت اللوز الحلو للوجه قبل النوم

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عند تطبيق زيت اللوز الحلو قبل النوم فإنه يساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتأخير ظهورها على المدى البعيد، حيث يتم تدليك البشرة بزيت اللوز الحلو قبل النوم وتركه لليوم التالي، وستظهر النتائج بعد الاستخدام المنتظم له بحوالي أسبوعان.

زيت اللوز الحلو للبشرة: صديقها في جميع تقلباتها

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة

يساعد على علاج البقع الداكتة الموجودة في البشرة، كما أنه يسهم في الحصول على بشرة صافية وخالية من الشوائب.

يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E.

يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

يطهر البشرة ويمنع ظهور حب الشباب,

يزيل الأوساخ والشوائب المتراكمة في المسام، والتي تتسبب في ظهور مشاكل البشرة المختلفة.

يسهم في التخلص من الهالات السوداء والانفاخات المحيطة بالعين.

يخفف تصبغات البشرة.

يعالج الصدفية والأكزريما.

يسرع من شفاء الجروح.

يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

كيف أستعمل زيت اللوز الحلو للبشرة

هناك الكثير من الوصفات باستخدام زيت اللوز، ولكن أفضل طريقة لتطبيق زيت اللوز على البشرة هي مزج ملعقتان من زيت اللوز الحلو مع قطرتان من زيت فيتامين E، حيث يتم تسخين زيت اللوز الحلو حتى يصبح دافئ، ومن ثم يضاف له فيتامين E، تدلك البشرة بالمزيج ويترك حوالي 15 دقيقة، ثم يمسح بمنديل نظيف.

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