يمكن أن تستغربي عندما تعلمين أنه يمكنك استخدام دبس التمر على وجهك! نعم هو ليس فقط للأكل، بل بإمكانك الاستفادة من جميع الفوائد التي يقدمها لكِ ولبشرتك بكل سهولة. إليكِ أبرز فوائد دبس التمر للوجه والبشرة، وأبرز ماسكاته.

كيف أحافظ على لون بشرتي

دبس التمر

يتم الحصول على دبس التمر من حبات التمر التي يتم نزع النواة منها، ومن ثم غليها على النار لوقت محدد وعلى مراحل معينة، بعدها تصفى ويضاف لها الماء للحصول في النهاية على دبس التمر الطبيعي ذي الجودة الممتازة.

يحتوي دبس التمر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وهذا طبيعي لأنه مستخلص بالأصل من التمر، وبالتالي فهو مادة رائعة للحفاظ على جمال بشرتك، فاستغليه.

يقدم دبس التمر الفوائد التالية للوجه:

يساعد على زيادة امتلاء الوجه النحيف، وذلك عن طريق استبدال السكر به لتحليه المشروبات والحلويات.

يحارب مشكلة جفاف البشرة وتشققها التي تحدث بسبب برودة الطقس الشديدة أو ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للهواء الساخن الجاف، أو حتى الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، حيث يمكن تناوله أو تطبيقه على البشرة.

يمد الوجه بالعناصر الغذائية التي يحتاجها كالفيتامينات والمعادن الأساسية المساعدة في الحفاظ على جمال البشرة، إذ يتم خلط دبس الرمان مع زيت الزيتون والعسل للحصول على أقصى فائدة منه في هذه الحالة.

يساعد على التخلص من مشكلة شحون البشرة وبهتانها، ويمنحها الإشراقة والحيوية والنضارة، فهو غني بفيتامين ب والحديد والنحاس، وجميعها عناصر تقوي الدم وتزيد من تدفقه في الجسم، وبالتالي الحصول على بشرة مثالية.

يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، ويحافظ على نضارة البشرة وجمالها، كما أنه يساعد على تجديد خلايا الجلد التالفة، وبالتالي الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الرقيقة بفاعلية كبيرة.

فوائد الحلبة للوجه والبشرة

طريقة استخدام دبس التمر للبشرة

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها توظيف دبس التمر لبشرتك، ومنها:

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دبس التمر لتنظيف البشرة

قومي بخلط 1 ملعقة كبيرة من دبس التمر مع مقدار 1/2 ملعقة كبيرة من الحليب، بعدها ضعيه في علبة نظيفة، واتركيه في الشمس لمدة 3 أيام، بعدها ستلاحظين أن الخليط أصبح ذي قوام سائل أكثر، خذي قطعة من القطن وافرديه على بشرتك، واتركيه حتى يجف تماماً ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

دبس التمر لتغذية البشرة

أضيفي إلى 1 ملعقة كبيرة من دبس الرمان 1 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون، واخلطي لتحصلي على عجينة طرية ومتماسكة، بعدها وزعي الخليط على وجهك، واتركيه لحوالي 30 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً بالماء البارد.

دبس التمر لتفتيح لون البشرة وتعزيز إشراقها

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من دبس التمر مع 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الفريش، وقلبي جيداً حتى يتمزجا سوياً، بعدها بواسطة قطعة من القطن قومي بتوزيع الخليط على بشرتك وعلى أي مكان تريدين تفتيح لونه حتى تحت الإبط والركب والأكواع والمناطق الحساسة، اتركيه 20 دقيقة حتى يجف تماماً، بعدها اشطفيه بالماء البارد جيداً.

امزجي 1 ملعقة كبيرة من دبس التمر مع 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الأصلي، وبعد أن تحصلي على مزيج ناعم وسلس، استخدمي قطعة من القطن لتقومي بتوزيعه على بشرتك، وبعد مرور 15 دقيقة عندما تشعرين أنه جف بشكل كامل، اشطفي بشرتك بالماء البارد، وننصحك بتكرار استخدام الوصفة مرتين في اليوم حتى تتخلصي من حب الشباب بشكل فعال جداً، وحتى تتخلصي أيضاً من آثار حب الشباب والندوب الموجودة على بشرتك.

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