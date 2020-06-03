شكرا لقرائتكم خبر عن للأصحاء.. تناول الأسبرين يوميًا لا يحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال الأسبرين واحدًا من أكثر الأدوية استخدامًا في العالم، على الرغم من أنه لم يعد موصى به كعلاج وقائي من قبل العديد من المنظمات الصحية، ووفقاً لمراجعة بحثية نشرت اليوم الأربعاء في المجلة البريطانية لعلم الأدوية السريري فلا يوجد دليل على أن جرعة منخفضة من الأسبرين- أقل من 325 ملليجرام في اليوم - يجب أن يأخذها معظم البالغين لصحة القلب والأوعية الدموية الجيدة.





وبحسب موقع "CNN" فقد وجدت المراجعة البحثية، التي ركزت على مخاطر وفوائد تناول الأسبرين يومياً بجرعة منخفضة، أن خطر حدوث نزيف كبير نتيجة لتأثيرات سيولة الدم التي يسببها الدواء يفوق الفائدة.

وكانت التوجيهات الأمريكية بشأن تناول جرعة يومية من الأسبرين قد تغيرت العام الماضي، حيث أوصت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بالأسبرين اليومي فقط للمرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو جراحة قلب مفتوح، ونفس النصيحة تطبقها أيضاً المملكة المتحدة.

وكشفت المراجعة البحثية، التي نظرت في 67 دراسة، أن استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين في الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية كان مرتبطا بانخفاض بنسبة 17 ٪ في أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.



اسبرين

ومع ذلك، فقد ارتبطت أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي بنسبة 47٪ وزيادة خطر النزيف في الجمجمة بنسبة 34٪.

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وقال مؤلفو الدراسة د. لي سميث، باحث في النشاط البدني والصحة العامة في جامعة أنجليا روسكين في بريطانيا والدكتور نيكولا فيرونيسي، طبيب أمراض الشيخوخة في جامعة باليرمو في إيطاليا "يؤكد بحثنا أنه لا يوجد دليل على تناول الأسبرين يفيد في الوقاية الأولية، أي في الأشخاص الأصحاء".

وأضافا أن "الرسالة التي تحملها الورقة البحثية هي أن جرعة منخفضة من الأسبرين جيدة فقط عندما تكون لديك بالفعل مرض قلبي وعائي."

ونظر المؤلفون أيضًا في الأبحاث التي دعمت استخدام الأسبرين في الوقاية من السرطان، لكنهم قالوا إن مراجعتهم ثبطت استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين في الوقاية من السرطان.

وقال سميث وفيرونيزي: "إن جرعة منخفضة من الأسبرين هي واحدة من أكثر الأدوية المستخدمة في العالم، علاوة على ذلك ، تشير المراجعة إلى أن وزن المخاطر، وخاصة النزيف، لا يجب اعتباره ثانويًا مقارنة بفوائد الدواء".



الاسبرين

وأشارت الدراسة إلى أن ملايين الأمريكيين الذين لم يسبق لهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية قد لا يزالون يتناولون الأسبرين يوميًا للوقاية من أمراض القلب دون توصية الطبيب، على الرغم من الإرشادات المحدثة."

بالنظر إلى مجموعة الطرق المختلفة المتاحة الآن للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأدوية المخفضة للكوليسترول، وأدوية ضغط الدم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن، فإن نتائج البحث تناولت استخدام الأسبرين كوقاية.