شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أجسام مضادة لكورونا فى 5.5 ٪ من المتبرعين بالدم الهولنديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سانكوين للتبرع بالدم اليوم الاربعاء ان دراسة للمتبرعين الهولنديين بالدم وجدت أن حوالي 5.5٪ منهم طوروا أجسام مضادة ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا، وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

وأوضح التقرير أن الدراسة التي أجريت بين 7000 متبرع بين 10 و 20 مايو ، تعطي إشارة إلى النسبة المئوية من السكان الهولنديين الذين ربما أصيبوا بالفعل بالمرض.

وقال هانز زايجر ، كبير الباحثين في سانكوين ، لإذاعة NOS العامة الهولندية: "هذا يظهر أن أكثر من 90٪ من المتبرعين لم يكونوا على اتصال بالفيروس حتى الآن ، بافتراض أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى يطورون أجسامًا مضادة.

من جانب أخر بدأت شركة الأدوية الأمريكية "إيلي ليلي" أول تجربة بشرية على العلاج بالأجسام المضادة المصممة لعلاج كورونا، وتكشف المرحلة الأولى من التجربة ما إذا كان العلاج آمنًا وجيد التحمل؛ ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر يونيو الجاري، وفقاً لما ذكرته شبكةCNN ، وقالت الشركة إن أول مرضى كورونا الذين سيطبق عليهم العلاج الجديد في مستشفيات كلية الطب بجامعة نيويورك في جروسمان ومستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس، وجامعة إيموري في أتلانتا بأمريكا.

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وقالت الشركة، ومقرها ولاية إنديانا الأمريكية، أنه إذا أظهرت التجربة في نهاية المطاف أن العلاج فعال ضد فيروس كورونا، فقد يكون متاحًا بحلول الخريف، وعندما يتعافى شخص من مرض مثل كورونا، ينتج جسمه ملايين البروتينات التي تسمى الأجسام المضادة، والتي تقاوم المرض وتساعده على التعافي.