شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار يجريه طبيبك لمعرفة سبب إصابتك بالدوار أو الدوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوار أو الدوخة من المشاكل الأكثر شيوعاً بين كثير من الناس، ويستخدم الأطباء اختبار ديكس هالبيك Dix-Hallpike للتحقق من نوع شائع من الدوار يسمى الدوار الموضعي الانتيابي الحميد، أو BPPV، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار ديكس هالبيك لمعرفة سبب الإصابة بالدوار الموضعي ، وفقا لموقع "webmd".

يوجد داخل الأذن الداخلية ثلاثة هياكل صغيرة تسمى القنوات نصف الدائرية، تساعدك على الشعور بالحركة والحفاظ على توازنك.

يحدث الدوار الموضعي الانتيابي الحميد عندما تنكسر بلورة صغيرة من الكالسيوم من جدار إحدى هذه القنوات وتتحرك إلى القناة، يمكن أن يتسبب ذلك في الدوار أو يجعلك تشعر أنك تتحرك عندما تكون ثابتا في مكانك.

إلى جانب هذا الشعور بالدوران، قد يكون لديك أيضًا:

-الدوخة

-فقدان التوازن أو عدم الثبات

-حركات العين غير العادية أو المتكررة

-صعوبة في التركيز

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-الغثيان أو القيء

من المحتمل أن يكون لديك هذه الأعراض عند تحريك رأسك لأعلى ولأسفل أو عند النهوض من السرير عادة ما تستمر أقل من دقيقة.

ماذا يحدث أثناء اختبار ديكس هالبيك للدوار؟

سيطلب منك طبيبك أن تجلس على طاولة الفحص مع تمدد ساقيك سيدير ​​رأسك 45 درجة إلى جانب واحد، ثم سيساعدك على الاستلقاء بسرعة حتى يتدلى رأسك قليلاً على حافة الطاولة.

قد تجعل هذه الحركة البلورات السائبة تتحرك داخل القنوات نصف الدائرية، سيسألك طبيبك إذا كنت تشعر بأعراض الدوار ويراقب عينيك ليرى كيف تتحرك.

بعد مرور بضع دقائق قد يقوم طبيبك بإجراء الاختبار على الجانب الآخر من رأسك.





نتائج اختبار ديكس هالبيك

إذا لم يُظهر اختبار Dix-Hallpike أي أعراض، فقد يرغب طبيبك في إجراء اختبارات أخرى لمعرفة سبب المشكلة.

إذا وجد الطبيب أعراض الدوار الموضعي الانتيابي الحميد، فقد يحرك رأسك بطرق معينة للمساعدة في إخراج البلورات من القنوات نصف الدائرية إلى مكان حيث يمكن إعادة امتصاصها.

قد يعلمك طبيبك هذه الحركات بحيث يمكنك القيام بها في المنزل إذا لزم الأمر وغالبًا ما تختفي الإصابة بالدوار الموضعي الانتيابي الحميد من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تعود مرة أخرى.