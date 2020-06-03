شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة مثيرة للجدل بشأن لقاح «كورونا» المنتظر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توقع المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي أن لا يوفر اللقاح المحتمل لفيروس كورونا مناعة طويلة الأمد لمواجهة الفيروس، في تعليق أثار حالة من الجدل والقلق بشأن جدوى اللقاح الجديد الذي ينتظره العالم.

وأوضح فاوتشي كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة وفق ما نقلت شبكة “سي أن بي سي” بشأن مقابلته مع مجلة جاما الطبية إنه إذا كانت طبيعة كوفيد-19 مشابهة لفيروسات كورونا الأخرى فاللقاح لن يتيح مناعة وحصانة لفترة طويلة.

Advertisements

وتابع “عندما تنظر إلى تاريخ فيروسات كورونا والفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد فاللقاحات أو المناعة منه تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي أفضل الأوقات أقل من عام”، مضيفا أن هذا الأمر لا يعني أن المناعة أو الحماية من مثل هذا الفيروس ستستمر طويلا.

وكشف فاوتشي أنه يشارك في أربع تجارب لقاحات محتملة بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ ستجري شركة “بيوتيك” اختبارات المرحلة الثالثة للقاح مودرنا الذي تطوره في يوليو المقبل، والتي سيخضع لها 30 ألف شخص.

ويأمل أنه بحلول 2021 أن تكون مئات ملايين الجرعات من اللقاحات جاهزة، مؤكدا أنه “متفائل بحذر” إذ لا يوجد ضمان على الإطلاق، وربما سيحتاج العلماء إلى شهور عديدة قبل الحصول على الإجابة ما إذا كان اللقاح المنشود يعمل بالكفاءة التي يريدونها أم لا.