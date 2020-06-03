استغلي فترة الحجر المنزلي للاهتمام ببشرتك

تعتبر فترة الحجر المنزلي تجربة جديدة للكثيرات، ويمكنك استغلال فترة بقائك الطويلة في البيت بالاعتناء ببشرتك وجمالك على طريقة النجمات العالميات، قومي بعمل روتين جمالي يومي من خلال تقشير الوجه أو وضع أقنعة للوجه، فهذه الأمور ستمنحك شعوراً أفضل مع ذاتك. قد يهمك أيضا: العراقية نور سنفورة تقدم وصفة سحرية للعناية بالبشرة خمس ماسكات منزلية تعالج كل مشاكل البشرة

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