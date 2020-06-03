زبدة الكاكاو من المواد الطبيعية ذات الأثر المذهل على البشرة، إذ أنهت تقريباً تساعد على علاج كل المشاكل التي تصيب البشرة ومنها المشاكل المستعصية صعبة العلاج، وبحديثنا عن زبدة الكاكاو، سنتطرق إلى فوائد زبدة الكاكاو لتفتيح الجسم.

خلطة تفتيح الجسم في أسبوع

زبدة الكاكاو من المواد الطبيعية النقية والتي تتوافر في جميع الأسواق بدون أي إضافات أو تدخل من أي مواد، وقد تجدين بعضها أقل سعراً وأقل جودة في الوقت نفسه، وبشكل عام تحتوي زبدة الكاكاو على الكثير من الفيتامينات وأهمها فيتامين هـ، إضافة إلى النسبة العالية من مضادات الأكسدة، والتي جميعها توفر البيئة المناسبة حتى تبقى البشرة صحية ونضرة.



تشمل فوائد زبدة الكاكاو للبشرة على ما يلي:

تساعد زبدة الكاكاو على حماية البشرة من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، إذ أنها غنية بمضادات الأكسدة المهمة لذلك، والتي تعمل بشكل فعال في القضاء على الجذور الحرة وتقييد أي ضرر قد تسببه، كما أن زبدة الكاكاو تعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، وبالتالي تعزيز صحة وشباب البشرة، وضمان تأخير ظهور التجاعيد لأطوال فترة ممكنة مع الانتظام على استعمالها.

تسهم في الحفاظ على جمال البشرة الجافة، إذ أنها تمدها بالترطيب التي تحتاجه بشكل عميق حتى يتم التخلص من أي جفاف أو تشققات أو مشاكل تظهر عليها، كما أنها مفيدة جداً في علاج الأكزيما والصدفية والتخلص من الحكة والتهيج والاحمرار المصاحب لها، ويتم تطبيقها في هذه الحالة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

تعد منتجاً رائعاً للشفاه، إذ أنها تزيل التشققات والقشور الموجودة على سطحها، وتجعلها ناعمة وحريرية ذات ملمس رائع.

تحافظ على نضارة البشرة وإشراقتها، إذ أنها تتغلغل في أعماق البشرة بعمق، وبالتالي تصل إلى الطبقات الداخلية من الجلد، مما يسمح إصلاح خلايا الجلد التالفة ومنحها الترطيب الذي تحتاجه، ويتم ذلك عن طريق تطبيق زبدة الكاكاو مرتين في اليوم بدون انقطاع حتى الوصول إلى النتائج المطلوبة.

تعالج البشرة المتحسسة والمتلهبة، إذ أنها تساعد وبشكل كبير على التخلص من المشاكل التي تعاني منها، ويتم ذلك بمجرد وضع طبقة رقيقة من زبدة الكاكاو على البشرة قبل النوم وشطفها في اليوم التالي.

تحمي البشرة من العوامل الخارجية كحروق الشمس والتهيجات وسرطان الجلد.

تسهم زبدة الكاكاو في تعزيز الشعور بالاسترخاء والراحة والسعادة، إذ أنها قادرة على تخفيف القلق والتور والإجهاد بفاعلية كبيرة، وذلك كله بفضل رائحتها المميزة والتي تبعث الراحة في النفس.

صابون الكبريت لتفتيح الجسم: فائدتها وطرق استخدامها

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز

2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو

طريقة التحضير والاستخدام:

Advertisements

قومي بوضع المكونات جميعها في وعاء، واخلطيها جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض، وتحصلي على مزيج متجانس وسلس.

اغسلي المكان المراد تبييضه بالماء والصابون، بعدها طبقي خليط زبدة الكاكاو عليه، ودلكي بنعومة لدقائق حتى يتحول لون بشرتك للأحمر.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 10 دقائق، ومن ثم اغسليها بالماء الدافئ.

كرري العلاج مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.

خلطة زبدة الكاكاو وزبدة الشيا لتفتيح الجسم

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو

1 ملعقة كبيرة زبدة شيا

2 كبسولة فيتامين E

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة زبدة الكاكاو وزبدة الشيا في وعاء.

أضيفي فيتامين E، وقلبي.

طبقي الخليط على بشرتك، واتركيه مدة 40 دقيقة، بعدها اشطفيها بالماء البارد.

كرري العلاج مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.

قد يهمك أيضا:

ماسكات لتكثيف الشعر بالألوفيرا

إليك أفضل خلطات لترطيب البشرة الجافة للعروس