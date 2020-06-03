شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة : حالات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز ال ٢٠٠٠ حالة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض
أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2171 حالة جديدة ، وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل عدد حالات التعافي اليوم 2369 وبالتالي يصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 68159 حالة حتى الآن.
ووصلت حالات الوفاه إلى 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة.
وحصلة مدينة الرياض على أكبر نسبة إصابة بالفيروس بمعدل 683 حالة جديدة ، تليها منطقة جدة بعدد 418 حالة جديدة ، وأتت مكة بعدد إصابات يصل إلى 279 ، المدينة المنورة 167 ، الدمام 133 ، الطائف 85 ، القطيف 70 ، الخبر 54 ، الهفوف 31 ، الجبيل 26 ، خميس مشيط 25 ، ينبع 12 ، الموية 12 ، صبيا 12 ، المزاحمية 12.
تقرير وزارة الصحة :
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