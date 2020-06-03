4 حيل يابانية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

يعلم الجميع أن أفضل طريقة طبيعية لفقدان الوزن هي الأكل الصحي والتمارين البدنية اليومية، ومع ذلك هناك بعض الحيل والنصائح، التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن.

ونشر موقع "بينك فيلا" بعض النصائح اليابانية، التي تساعد بشكل جيد في إنقاص الوزن.

لا تتدرب مثل مصارعي السومو

يتخطى مصارعو السومو وجبة الإفطار، ويقضون كل صباح في ممارسة التمارين المكثفة ثم يتناولون الغداء بكميات كبيرة، ثم يخلدون للاستراحة مجددا، ثم يستيقظون ويكررون الشيء نفسه في المساء. لذا إذا مارست الرياضة مثل الجنون وتناولت المزيد بغض النظر، عما إذا كانت صحية ثم ذهبت إلى الفراش، فستكون لديك عضلات وقدرة على التحمل، ولكن مرة أخرى سيكون لديك طبقة سميكة من الدهون.

الحفاظ على الجسم دافئًا هو خدعة أخرى

في الدول الغربية، تؤكل الأطعمة النيئة بشكل عام لأنها تعتبر صحية ومع ذلك، فإن السلطات النيئة أو الخضار أو الفاكهة صحية وتزيل السموم، إلا أنها شديدة البرودة بالنسبة لجسمنا. وفي الدول الآسيوية مثل اليابان، ستجدها دائمًا تأكل الخضار سوتيه أو مسلوقة أو مطبوخة أو مطبوخة. ونفس الشيء هو المفتاح.

لا تشرب الماء أو أي مشروب أثناء تناول وجباتك

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إذا كنت تشرب الماء أثناء تناول الطعام، فإن ذلك سيعطل عملية الهضم. يحيد الماء درجة حموضة المعدة ويجعل من الصعب على الجسم تكسير الطعام. في اليابان، لا يشرب معظم الناس مع وجباتهم، وحتى إذا فعلوا ذلك، فسوف يفكرون في الحساء.

احرص على إبقاء جسمك رطبًا عن طريق تجنب تجفيف الأشياء مثل الكافيين من القهوة والشاي الأسود. قم بتضمين الأطعمة المرطبة أثناء وجبات الطعام وتناول المياه قبل الوجبات.

حمامات ساخنة

يمكن أن تحسن الحمامات الساخنة الدورة الدموية، مما يساعد على الهضم وإزالة السموم من المسام ويؤدي ذلك أيضًا إلى فقدان الوزن. في اليابان، يأخذ الناس نصف حمام مما يعني ملء نصف الحوض بحيث يكون مستوى الماء أسفل منطقة القلب. كما أن الحمامات الساخنة تريح الشخص وتساعد على النوم الجيد والتحكم في الوزن يكون أفضل عندما ينام الشخص جيدًا.

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