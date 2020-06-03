طرق الوقاية من أمراض الكبد.. اغسل الخضروات والفواكه جيدا

الخليج 365الأربعاء 2020/6/3 03:52 م بتوقيت أبوظبي
الكبد هو العضو المسؤول عن سلامة الجسم، إذ أنه يساعد على التخلص من السموم الزائدة من خلال عملية التمثيل الغذائي، فضلا على أنه مسؤول عن إفراز الصفراء المهمة لهضم الدهون.
ولهذا يعد الاهتمام بصحة الكبد من الضروريات للحماية من إصابته بالأمراض التي من الممكن أن تودي بحياة الإنسان، ومنها التهاب الكبد، فشل الكبد، والسرطان.
وفيما يلي أسباب أمراض الكبد وأهم طرق الوقاية منها.
أسباب أمراض الكبد:
- الإصابة بالفيروسات المختلفة التي تؤثر على صحة الكبد ما يؤدي إلى إصابته بالعدوى، وقد تنتقل عن طريق شخص مصاب أو تناول الطعام الملوث أو الماء الملوث، ومن أمراض الكبد التي تنتقل عن طريق العدوى فيروسات الكبد A، B،C .
- الخلل في الجهاز المناعي يؤثر على صحة الكبد وخاصة أمراض المناعة الذاتية التي تتسبب في بعض الأمراض بالكبد مثل التهاب الكبد والتليف الكبدي.
- تعد الوراثة أحد أسباب الإصابة بأمراض الكبد، ومن أمراض الكبد الناتجة عن الوراثة فرط أوكسالات البول، وترسب الأصبغة الدموية.
- الإصابة بالأورام بالكبد والتي تتسبب في سرطان الكبد، أو السرطان في القنوات الصفراوية.
- تناول المشروبات الكحولية، ما يتسبب في تراكم الدهون بالكبد.
- ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بالدم.
- الإصابة بداء السكري قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد وفق ما ذكره موقع Health line.
- السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون بالجسم، ما يؤثر على صحة الكبد.
طرق الوقاية من أمراض الكبد:
- الحرص على الوزن الصحي، لأن السمنة تؤثر على الكبد.
- الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
- تناول الغذاء الصحي السليم الغني بالخضروات والحبوب الكاملة والفواكه المفيدة لصحة الكبد.
- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون.
- عدم التعرض إلى المواد الكيميائية مثل المنظفات والتي تحتوي على المركبات السامة، ما يؤثر على صحة الكبد.
- غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد، والحرص على غسل اليدين بشكل متكرر خلال اليوم.
- عدم ملامسة دماء الآخرين، حيث أنها تساعد على انتقال العدوى إلى الكبد.
- الابتعاد عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، حيث أن بعض أنواع العقاقير تؤثر على صحة الكبد.
- ارتداء الكمامات والقفازات عند التعرض إلى المواد الكيميائية.
- أخذ اللقاح ضد الإصابة بالتهاب الكبد بأنواعه.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق الوقاية من أمراض الكبد.. اغسل الخضروات والفواكه جيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.