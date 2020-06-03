طرق الوقاية من أمراض الكبد.. اغسل الخضروات والفواكه جيدا

الكبد هو العضو المسؤول عن سلامة الجسم، إذ أنه يساعد على التخلص من السموم الزائدة من خلال عملية التمثيل الغذائي، فضلا على أنه مسؤول عن إفراز الصفراء المهمة لهضم الدهون.

ولهذا يعد الاهتمام بصحة الكبد من الضروريات للحماية من إصابته بالأمراض التي من الممكن أن تودي بحياة الإنسان، ومنها التهاب الكبد، فشل الكبد، والسرطان.

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وفيما يلي أسباب أمراض الكبد وأهم طرق الوقاية منها.





أسباب أمراض الكبد:

الإصابة بالفيروسات المختلفة التي تؤثر على صحة الكبد ما يؤدي إلى إصابته بالعدوى، وقد تنتقل عن طريق شخص مصاب أو تناول الطعام الملوث أو الماء الملوث، ومن أمراض الكبد التي تنتقل عن طريق العدوى فيروسات الكبد A، B،C .

الخلل في الجهاز المناعي يؤثر على صحة الكبد وخاصة أمراض المناعة الذاتية التي تتسبب في بعض الأمراض بالكبد مثل التهاب الكبد والتليف الكبدي.

تعد الوراثة أحد أسباب الإصابة بأمراض الكبد، ومن أمراض الكبد الناتجة عن الوراثة فرط أوكسالات البول، وترسب الأصبغة الدموية.

الإصابة بالأورام بالكبد والتي تتسبب في سرطان الكبد، أو السرطان في القنوات الصفراوية.

تناول المشروبات الكحولية، ما يتسبب في تراكم الدهون بالكبد.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بالدم.

الإصابة بداء السكري قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد وفق ما ذكره موقع Health line.

السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون بالجسم، ما يؤثر على صحة الكبد.





طرق الوقاية من أمراض الكبد: