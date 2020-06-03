شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح جهاز CPAP فى وقف تدهور الحاله الصحية لرجاء الجداوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى نتيجة لمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى غرفة العناية المركزة ووضعها على جهاز CPAP، قال الدكتور خالد عبد البارى أستاذ جراحة القلب والصدر رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، إن هذا الجهاز يستخدم في علاج حالات توقف التنفس أثناء النوم ويعمل بطريقة ضغط الأكسجين ودفعها داخل الرئة لزيادة نسبة الأكسجين في الدم وتحسين اضطرابات التنفس.

وأوضح الدكتور خالد عبد البارى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هذا الجهاز يستخدم بوضع ماسك على الوجه ولا يدخل إلى القصبة الهوائية ويتم من خلاله ضغط الأكسجين ودفعه داخل الرئة ومن ثم يعمل على زيادة نسبة الأكسجين في الدم عند الأشخاص الذين يعانون من نقص نسبته في الدم.

ووفقا لموقع mayoclinic فإن علاج الضغط الهوائي الإيجابي المُستمر في المجرى الهوائي (CPAP) علاجًا شائعًا لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، يستخدم جهاز الضغط الإيجابي المستمر في المجرى الهوائي خرطومًا وقناعًا أو قطعة مخصصة للأنف لإيصال ضغط هواء متواصل وثابت، وتشمل المشاكل الشائعة مع جهاز الضغط الإيجابي المستمر في المجرى الهوائي على حدوث تسرب بالقناع ، وصعوبات في النوم، وانسداد الأنف، وجفاف الفم.

استخدام جهاز CPAP

ضغط مجري التنفس الإيجابي هو وسيلة للتهوية التنفسية المستخدمة في علاج توقف التنفس أثناء النوم. كما أنه يستخدم في علاج التهاب الجهاز التنفسي السفلي والمصابين بأمراض حادة مثل فشل التنفسي، وأيضاً لمنع وعلاج المرضى الذين يواجهون صعوبة في التنفس العميق

الاستخدام الرئيسي لجهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي هي قصور القلب الاحتقاني ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وهناك بعض الأدلة على فائدته للأشخاص الذين يعانون نقص الأكسجين و الالتهاب الرئوي المكتسب.

مكونات الجهاز

- مولد التدفق الذي يوفر تدفق الهواء.

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- خرطوم يربط مولد التدفق بالقناع.

- القناع للأنف أو قناع الوجه الكامل، والوسائد الأنفية.

ما آلية عمل جهاز التنفس المساعد في حالات توقف التنفس والشخير؟

المشكلة عند المصابين بالشخير وتوقف التنفس أن مجرى الهواء العلوي يضيق وينسد بشكل متكرر أثناء النوم بصورة كاملة أو جزئية، مما يؤدي إلى انقطاع التنفس، أو التنفس بشكل غير فعّال، الأمر الذي يؤدي إلى تقطع في النوم ويسبب أعراض توقف التنفس الأخرى، يعمل ضغط الهواء الموجب كدعامة تمنع انسداد مجرى الهواء وتبقيه مفتوحًا خلال النوم.