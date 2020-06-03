أسباب رائحة الفم الكريهة عند الرضع والأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 مساءً - جدول المحتوى 1 - أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال الرضع 2 - رائحة الفم الكريهة عند الأطفال عمر سنتين 3 - طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة عند الأطفال 4 - أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال 5 - كيفية علاج رائحة الفم بالتغذية 6 - أمراض وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال 7 - هل رائحة فم الرضيع عادية؟ 8 - علاج رائحة الفم بالأدوية عند الأطفال 9 - العلاجات المنزلية لرائحة فم الأطفال 10- نصائح للعناية بفم الأطفال 11 - تحاليل للكشف عن أسباب رائحة الفم عند الأطفال 12- العلاج بالأعشاب لرائحة الفم الكريهة

يعاني الكثير من الرضع والأطفال من مشاكل تتعلق بالفم والأسنان خاصة مشكلة رائحة الفم المزعجة والكريهة تحديداً، والتي تحدث عند استيقاظهم من النوم وغالباً ما تسبب في مجملها الكثير من الألم والإزعاج، ولذلك يستدعي الأمر معرفة الأسباب

والطرق الأمثل للعلاج، أفاد طبيب الأسنان محمد عبد العظيم بمستشفى الوادي أن هناك أسباباً ترتبط بالطفل وطعامه وأخرى ترجع لسلوكيات الأم، وأرشدنا إلى طرق للعلاج طبيعية وأخرى دوائية

1-أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال الرضع

الإصابة بارتجاع المريء، جفاف الفم، مشاكل في الجهاز التنفسي، الإصابة بالفتق الحجابيالتهاب اللوزتين، حساسية الأنف المزمنة، بكتريا في الفم، خراج في الفم، وجود لحمية، خراج الفم، التهاب اللثة،

2- رائحة الفم الكريهة عند الأطفال عمر سنتين

عدم تنظيف الفم بالشكل الصحيح، وعدم استخدام معجون الأسنان والفرشاة

جفاف الفم، والذي ينتج عن انسداد الأنف والتنفس من خلال الفم، حيث تتجمع البكتيريا في منطقة الفم

وجود مشاكل صحية مثل التهابات اللثة والتهاب الجيوب الأنفية الحاد

تناول الأطعمة اللاذعة، والتي تحتوي على الثوم والبصل والجبن2-طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة

طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

يجب مراجعة الطبيب حتى يتم التأكد من عدم وجود أي أمراض مستعصية قد تتفاقم مع مرور الوقت

متابعة طبيب الأسنان بشكل دوري للتأكد من سلامة أسنان ولثة الطفل

تنظيف أسنان وفم الطفل بشكل يومي منتظم حسب عمره

يجب أن يتناول الطفل الطعام في الصباح عند استيقاظه من النوم، حتى تقل الكيتونات في الدم

ند بلوغ الطفل سن الثامنة، يجب أن يستخدم غسول الفم

استخدام غسول الميرمية في حالة كان الطفل عمره أقل من ثماني سنوات

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال 4-

وتشمل: تسوس الأسنان الذي ينجم بشكل مباشر عن إتباع نظام غذائي غير متوازن وغني بالسكريات والنشويات وعدم الاعتناء بنظافة الفم وصحته بشكلٍ جيد، والذي يمكن أن يتسبب برائحة نفس كريهة في حال تفاقمه

أمراض اللثة التي تأتي بشكلٍ رئيسي نتيجة تراكم البلاك والجير على هوامش اللثة وبين الأسنان، مثال التهاب اللثة والتهاب دعامات السن

فطريات الفم التي تأتي نتيجة تناول الطفل الأدوية المضادة للالتهابات لفترة طويلة

جفاف الفم وعدم إنتاج الغدد اللعابية كمية كافية من اللعاب من أجل ترطيب الفم

لالتهاب الحلق أو التهاب اللوزتين، نمو الجراثيم بشكلٍ مفرط على لسان الطفل

5- كيفية علاج رائحة الفم بالتغذية

نعم هناك أطعمة تساعد مثل: الخضراوات، حيث تحتوي الخضراوات على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي، وبالتالي تقضي على رائحة الفم الكريهة

الفاكهة: لاحتوائها على مضادات الأكسدة، مع الحد من تناول الحلوى والسكريات، حيث إن تناول السكريات بكميات كبيرة يسبب تسوس الأسنان، مع الاهتمام بتنظيف أسنانه بعد أكلها

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يُعد الليمون من الحمضيات والتي تعمل على زيادة إنتاج اللعاب، الذي يعمل كمطهر للفم، والنعناع من الأعشاب العطرية التي تساعد على تعطير الفم

اللبن يفيد أيضاً؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول كوب واحد من اللبن يومياً يقلل من البكتريا الموجودة في الفم، التي تسبب رائحة الفم الكريهة

أمراض وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال 6-

مثل وجود التهاب في القصبات الهوائية وما إلى ذلك من مشاكل تنفسية لا بد من تداركها لدى طبيب الأطفال والمختص بالصدرية

التهابات الجيوب الأنفية: تعدّ من بين الأسباب الرئيسة لوجود رائحة فم كريهة لدى الأطفال، تأكدي من كون طفلكِ لا يعاني من التهاب في الجيوب الأنفية

جفاف الفم: لربما يكون الأمر عائداً لعدم وجود ترطيب كافٍ لفم طفلكِ؛ بسبب عدم شرب كميات كافية من الماء، تأكدي من كون طفلكِ يحصل على كمية كافية من الماء

قد يكون الطفل قد أدخل جسماً غريباً لأنفه فيما هو يلعب، تأكدي من سلامة أنف طفلكِ لدى الطبيب في حال اشتبهتِ بذلك

تأكدي من كون طفلكِ لا يعاني من وجود ارتجاع مريئي، كثيراً ما تحدث هذه الحالة لدى الطفل لا سيما إن كان رضيعا

7-هل رائحة فم الرضيع عادية؟

هل يُنصح بفحص الطفل عند الطبيب لاستبعاد احتمال إصابته بأي مرض خطير، وتشمل الأسباب التي تؤدي إلى رائحة كريهة لفم الطفل الرضيع ما يأتي

التنفس عن طريق الفم؛ مما يؤدي إلى جفاف الفم، ونمو البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة داخل الفم

مصّ الطفل إصبعه، أو لعبة، أو أي جسم آخر داخل فمه، إذ تنتقل البكتيريا الموجودة فيه إلى الفم عن طريق اللعاب، وتسبب رائحة الفم الكريهة

احتمال ان تكون رائحة الفم الكريهة بسبب الطعام الذي يتناوله الطفل

إصابة الطفل بـالحساسية الموسمية، أو نزلة برد، أو التهاب اللوزتين، أو التهاب الجيوب الأنفية التي تؤدي إلى انسداد الممرات الأنفية

إصابة الرّضيع بـالارتجاع المعدي المريئي، أو بصق الطعام

سوء نظافة الطفل، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا الطبيعية في الفم، وتفاعلها مع جزيئات الطعام عند خط اللثة، أو على اللسان، أو في مؤخرة الحلق

8 - علاج رائحة الفم بالأدوية عند الأطفال

تناول بدائل اللعاب الصناعي للقضاء على جفاف الفم، أو العلاج بالمضادات الحيوية، أوأدوية أمراض اللثة والتهابات الفم

إزالة الخراج بالعمليات الجراحية في حالة تسوس الأسنان أو خراجا ته، ويجب إزالة التسويس، وحشو الأسنان

9-العلاجات المنزلية لرائحة فم الأطفال

إعطاء الطفل مشروباً من منقوع البقدونس بعد الوجبات؛ ذلك لأنّه مُطهّر خفيف، ويساعد في عملية الهضم، ويقلّل الغازات المعوية التي تسبب رائحة الفم الكريهة

إعطاؤه القليل من خل التفاح الطبيعي المضاف إلى الماء ليشربه قبل تناول الوجبات، أو للغرغرة به لمدة 10 ثوانٍ بعد الوجبة؛ بسبب احتواء خل التفاح على مضادات للبكتيريا، وتسهيله لعملية الهضم

10- نصائح للعناية بفم الأطفال

غسل ألعاب الطفل التي يضعها في فمه وتعقيمها؛ للقضاء على الجراثيم واللعاب الجاف عليها، تجديد زجاجات الرضاعة الصناعية بشكل دوري، وتعقيمها بعد الاستعمال

غسل يَدي الطفل كثيراً إذا بدا أنّه يضع أصابعه في فمه، في حال استمرار معاناة الطفل من رائحة الفم الكريهة يجب فحصه عبر طبيب الأسنان

تحاليل للكشف عن أسباب رائحة الفم عند الأطفال

تزداد مشكلة النفس الكريه عند استيقاظ الطفل من النوم، وسبب ذلك يرجع إلى تكون غازات كثيرة أثناء النوم

غالبا ما يوجد سبب آخر أيضاً مثل التسويس أو التهاب الأسنان، أو عدم تنظيف أسنان الطفل جيداً قبل النوم

الطبيب يتمكن من خلال الفحص الإكلينيكي من معرفة ما إذا كانت رائحة نفس الطفل الكريهة ناتجة عن التهابات أم لا، ويجب عمل تحليل براز للطفل لمعرفة ما إذا كانت توجد بعض أنواع الطفيليات من عدمه

12- العلاج بالأعشاب لرائحة الفم الكريهة

الشاي الأخضر نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من مادّة البوليفينول؛ التي تقوم بقتل البكتيريا التي تتفاعل وتنتج هذه الرائحة في الفم وتحديداً اللثة

البقدونس من أهمّ الخضر الورقية التي تساعد على التخلص من جميع الروائح المزعجة بشكل عام بما فيها رائحة الفم؛ لأنّه يحتوي على نسبة جيدة من مادة الكلوروفيل

الينسون والريحان وأوراق الجوافة والنعناع: تعتبر من أهم الأعشاب أيضاً حيث تحتوي على العديد من المواد التي تساعد على التخلّص من رائحة الفم المزعجة

الشبت يحتوي على كمية كبيرة من الكلوروفيل، ويتم استخدامها عن طريق مضغ البذور مباشرة أو إضافة البذور للماء وغليها، ثمّ تناولها أو غلي أوراقها في الماء

الحبهان -الهيل- يقضي على البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة للفم؛ لأنّه يحتوي على مادة مطهرة، ويتمّ استخدامها من خلال مضغ بذورها ومن ثم بصقها.

الكزبرة والكافور والطر خون والروزماري ؛ جميعها أعشاب طبيعية تساعد على التخلّص من رائحة الفم، ويتمّ استخدامها من خلال مضغها مباشرة أو إضافتها للشاي

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