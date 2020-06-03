كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 مساءً - جدول المحتوى

1. نمو الدماغ للرضيع.

2. ما هو التقليم المشبكي في تنمية الدماغ؟

3. الرعاية الطبيعية في نمو دماغ الطفل.

4. متى يكتمل نمو الدماغ عند الطفل؟

5. متى يتطور دماغ الجنين؟

6. متى يتوقف الدماغ عن النمو للجنين؟

7. أهمية تطور الدماغ في مرحلة الطفولة المبكرة.



متى يكتمل نمو الدماغ عند الطفل، وفي أي عمر يبدأ دماغ الطفل في التكوين، هل وهو في رحم أمه وقبل أن يخرج للدنيا، التقت الخليج 365 نت بالدكتور حسن حسني استشاري مخ وأعصاب ليحدثنا عن اكتمال نمو الدماغ عند الأطفال بداية من الرحم لعمر 25 عاماً، وقال إن الأبحاث في علم الأعصاب أظهرت أن الطفولة المبكرة هي وقت تطور هائل للدماغ. يغير المخ الصغير حرفياً الشكل والحجم استجابة لكل شيء تمت مواجهته في السنوات الأولى من الحياة. يمكن أن تؤثر البيئة الجديدة وتجارب الحياة ومقدمو الرعاية والعلاقات على طريقة توصيل دوائر دماغ الطفل، فمتى يكتمل؟

1. نمو الدماغ للرضع



يولد الطفل مع ما يقرب من 100 مليار خلية عصبية. جميع الخلايا العصبية التي يمتلكها الدماغ تقريباً مثل البالغين، إلا أنه يحتوي على 25 ٪ فقط من حجم الدماغ البالغ، وذلك لأن الخلايا العصبية للرضيع مرتبطة ببعضها فقط بنحو 50 تريليوناً من الروابط العصبية، تسمى المشابك، بينما لدى البالغ نحو 500 تريليون منها، ستحدد شبكة الاتصالات المتشابكة هذه في النهاية كيف يفكر ويتصرف الطفل.

2. ما هو التقليم المشبكي في تنمية الدماغ؟

التقليم المشبكي هو العملية التي يتم فيها القضاء على الخلايا العصبية غير المستخدمة والوصلات العصبية لزيادة الكفاءة في عمليات النقل العصبية، تنمو شبكة المشابك العصبية بسرعة خلال السنة الأولى، وتستمر في ذلك خلال فترة الطفولة، في سن 3 سنوات. تنمو الاتصالات المشبكية إلى 1000 تريليون، ولكن لن تبقى كل المشابك العصبية مع نمو دماغ الطفل، ستنشط التجربة الحياتية خلايا عصبية معينة، وتخلق روابط عصبية جديدة فيما بينها، وتَقْوَى الروابط الحالية، التي تسمى الميالين، سيتم القضاء على الاتصالات غير المستخدمة في نهاية المطاف. وهذا ما يسمى التقليم المشبكي.

التقليم المشبكي هو العملية التي يتم فيها القضاء على الخلايا العصبية غير المستخدمة والوصلات العصبية؛ لزيادة الكفاءة في عمليات النقل العصبية، يعد بناء الروابط الضخمة وخلقها وتقويتها من خلال تجارب الحياة وتشذيب تلك غير المستخدمة سمة مميزة للعقول البشرية، تسمح للأطفال بالتكيف بمرونة مع أي بيئة يولدون فيها دون قيود على الكثير من الاتصالات العصبية الصلبة.

3. الرعاية الطبيعية في نمو دماغ الطفل

أولاً، يحتاج الأطفال إلى الكثير من الرعاية، أي تجارب الحياة، قبل أن يصبحوا مستقلين.

ثانياً، ما يفعله الآباء أو لا يفعلونه خلال سنوات التكوين يمكن أن يكون له تأثير عميق على الصحة العقلية للطفل وحياة الطفل.

هناك مثال لأحد الوالدين يظهر باستمرار الحب والرعاية للأطفال الصغار، ثم تتطور «روابط الحب والرعاية» أو تتعزز بمرور الوقت. ولكن إذا كان الوالد يعاقب الطفل باستمرار أو كان قاسياً على الطفل، فإن «الروابط العقابية والقاسية» ستكون أقوى بدلاً من ذلك. ولأن تجربة الحب والرعاية مفقودة، فسوف تتلاشى خلايا الدماغ المقابلة ويتم إزالتها في النهاية من دوائر دماغ الطفل. ونتيجة لذلك، يكبر الطفل ويفتقر إلى فهم الحب والرعاية الضرورية لخلق علاقات صحية وذات مغزى في حياته المستقبلية.

4. متى يكتمل نمو الدماغ عند الطفل؟

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السنوات الأولى من الحياة هي فترة حساسة فريدة تمنح خلالها الخبرة تأثيرات دائمة، رغم أن هذه اللدونة الدماغية القائمة على الخبرة موجودة طوال حياة المرء، فإن دماغ الطفل أكثر بكثير من دماغه الناضج، كما يحدث تقليم خلايا الدماغ بسرعة أكبر خلال سنوات ما قبل المدرسة للطفل، ستنخفض كثافة هذه الاتصالات خلال مرحلة البلوغ إلى النصف عن تلك التي في سن الثانية، هذا هو السبب في أهمية تربية الأبوة والأمومة الإيجابية، يمكن أن تسوء الأمور بشكل خطير بالنسبة للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية والعاطفية الأساسية.

الفترات الحرجة، الحساسة في الدماغ النامي، خلال الطفولة المبكرة، هناك أيضاً فترات زمنية عندما تصبح مناطق مختلفة من الدماغ النامي أكثر حساسية نسبياً لتجارب الحياة، تسمى هذه الفترات الزمنية فترات حرجة أو فترات حساسة، خلال فترة حرجة، تكون الروابط المشبكية في مناطق الدماغ هذه أكثر مرونة. يتم تشكيل أو تعزيز الروابط مع الخبرات المناسبة، بعد انقضاء الفترة الحرجة، تصبح نقاط الاشتباك العصبي مستقرةً.

على سبيل المثال، يمكن للطفل الصغير تعلم لغة جديدة وتحقيق الكفاءة بسهولة أكبر قبل البلوغ، لذا فإن الفترة الحساسة لإتقان اللغة هي من الولادة إلى ما قبل البلوغ، تعد الفترة الحرجة أو الحساسة سبباً آخر لأهمية تجارب الحياة المبكرة.

الطبيعة مقابل التنشئة في تنمية الطفل، إلى جانب التأثير على كيفية تكوين شبكة خلايا الدماغ، من المحتمل أن يكون لتجربة الحياة المبكرة تأثير كبير آخر على حياة الطفل، تشير كمية كبيرة من الأدلة العلمية إلى أن تجربة الحياة يمكن أن تؤثر على التعبير الجيني، كيف يتم استخدام المعلومات في الجين (علم الوراثة)؟ في بعض الحالات عن طريق إبطاء أو إغلاق الجينات، وفي حالات أخرى عن طريق زيادة إنتاجها.

5. متى يتطور دماغ الجنين؟

يبدأ إنتاج الخلايا العصبية في الجنين في الأسبوع الثالث بعد الحمل خلال الفترة الجنينية، عندما يتم إنتاج الخلايا العصبية، فإنها تهاجر إلى مناطق مختلفة من الدماغ لتكوين هياكل بدائية للدماغ النامي والجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي، هذه هي فترة التطور العصبي السريع ونمو الدماغ لخلق الهياكل القشرية وتحت القشرية، الدماغ في شكل شجرة مع الأوراق في المنتصف.

6. متى يتوقف الدماغ عن النمو للجنين؟

في المتوسط، تم تطوير الدماغ بالكامل في سن الخامسة والعشرين. رغم أن مسار نمو دماغ الفرد يمكن أن يختلف قليلاً، إلا أن نمو دماغ معظم الناس يكتمل في منتصف العشرينيات، ومع ذلك، هذا لا يعني أن الدماغ يتوقف عن التغيير، إن الترابط في أدمغتنا يتغير طوال حياتنا، ولكن مع تقدمنا في العمر، فإن ذلك معدله أبطأ بكثير.

7. أهمية تطور الدماغ في مرحلة الطفولة المبكرة

اللدونة العصبية والتطور اللوني هما حجر الزاوية في فهم نمو الطفل العصبي والدماغي في السنوات الأولى، في حين أننا لسنا بحاجة إلى أن نكون والدين مثاليين (ومن يمكن أن يكون؟)، فإن الأبوة الجيدة بما يكفي يمكن أن تحقق طفلاً هائلاً، على وجه الخصوص، من بين أنماط الأبوة المختلفة، الأبوة الموثوقة هي أفضل أسلوب، الأبوة المرتبطة بأفضل النتائج، بينما الأنواع الأخرى من أنماط الأبوة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مدمرة.

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مهم أيضاً لنمو الطفل المعرفي، لقد ثبت أن حضور مرحلة ما قبل المدرسة ذات الجودة يفيد نمو الأطفال على المدى الطويل.