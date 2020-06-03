هل تحفيز الحلمة يساعد على تحفيز المخاض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 مساءً - جدول المحتوى 1.هل من الآمن تحفيز المخاض في المنزل؟

2.هل يمكن لتحفيز الحلمة إحضار المخاض؟

3.كيف يعمل تحفيز الحلمة؟

4.كيف يتم تحفيز الحلمة؟

5.ما هي التقنيات الأخرى لتحفيز المخاض؟

تشعر الحامل بالقلق خلال الشهر الأخير من الحمل، ويبدأ جميع من حولها في نصحها بالاستعداد الأخير قبل الولادة، والعمل على تحفيز المخاض وتهيئة الحلمة للرضاعة، قد يحاول الأطباء حث المخاض بشكل طبيعي أو تحفيز تقلصات للمساعدة في تقدم المخاض. إحدى تقنيات الحث الطبيعية هي تحفيز الحلمة، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل؛ لتعرفنا المزيد عن تحفيز الحلمة للحث على المخاض وسلامته وفعاليته.

1.هل من الآمن تحفيز المخاض في المنزل؟

من الآمن تحفيز المخاض في المنزل طالما أنك لا يحين موعدك. نظراً لأن فعالية هذه التقنيات معروفة فقط من خلال الأدلة القصصية، استشيري طبيبك قبل تجربتها. تعتمد النتائج أيضاً على تاريخك الطبي. بشكل عام، لا يُقترح التحريض الطبيعي في المنزل في أي حمل؛ لأن بعض عوامل الخطر لا تظهر حتى يبدأ المخاض بالفعل.

2.هل يمكن لتحفيز الحلمة إحضار المخاض؟

قد يساعد تحفيز الحلمة في تحفيز المخاض بشرط عدم وجود مضاعفات أثناء الحمل. يلعب الأوكسيتوسين دوراً حاسماً في بدء المخاض عن طريق التسبب في تقلصات الرحم. تحفيز الحلمات يطلق هذا الهرمون ويعزز الانقباضات لمساعدة حركة الطفل على قناة الولادة.

فيما يلي بعض الأدلة التي تظهر أن تحفيز الحلمة يعمل، ولكن فقط في حالات الحمل منخفضة المخاطر.

في تجربة معايشة ذات شواهد في مستشفى حكومي في تركيا (2015)، كانت مراحل المخاض أقصر مع تحفيز الحلمة. كان متوسط ​​مدة الولادة 3.8 ساعات (المرحلة الأولى)، و16 دقيقة (المرحلة الثانية) و5 دقائق (المرحلة الثالثة) بعد تحفيز الحلمة، والتي كانت أقل مقارنة بمتوسط ​​المجموعة الضابطة البالغة 6.8 ساعة و27 دقيقة و6 دقائق على التوالي. أيضاً، دعمت هذه الطريقة الولادة المهبلية.

في دراسة أجريت عام 2012 على حالات الحمل لأول مرة ومنخفضة المخاطر، تم نصح النساء في 38 أسبوعاً من الحمل بتدليك أثدائهن ثلاث مرات يومياً، لمدة 15 إلى 20 دقيقة. قاموا بتوليد الطفل في 39.2 أسبوعاً مقارنة بالمجموعة الضابطة في 39.5 أسبوعاً. أيضاً، كانت فرص الولادة القيصرية منخفضة.

طُلب من 16 امرأة حملهن منخفض الخطورة بين 38 و40 أسبوعاً من الحمل محاولة تحفيز الحلمة لمدة ثلاثة أيام، ساعة واحدة في اليوم. تم اختبار لعابهن لمستويات الأوكسيتوسين. في اليوم الثالث، كانت مستويات الأوكسيتوسين عالية، وذهبت ست نساء إلى المخاض.

قد يكون تحفيز الحلمة مقبولاً في حالات الحمل منخفضة الخطورة، حيث يوجد نقص في البحث العلمي لفعاليته في حالات الحمل عالية الخطورة.



3.كيف يعمل تحفيز الحلمة؟

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يحاكي تحفيز الحلمة الرضاعة الطبيعية ويسبب الخلايا الحسية للحلمتين لتحفيز الدماغ على إفراز الأوكسيتوسين. يؤدي لف أو فرك الحلمات إلى إطلاق الأوكسيتوسين الذي يحفز المخاض عن طريق التسبب في تقلصات الرحم.

4.كيف يتم تحفيز الحلمة؟

لاحظي أن تحفيز الحلمة آمن فقط لحالات الحمل العادية والمتكاملة وذات الخطورة المنخفضة. أيضاً، يجب إجراؤه فقط إذا اعتبر طبيب التوليد أنه آمن لك.

اختاري الطريقة: يمكنك تحفيز الحلمات بأصابعك يدوياً أو استخدام مضخة الثدي. أو يمكن لشريكك أو طفل رضيع تحفيز الحلمات عن طريق شفطها.

قومي بتدليك الهالة: أمسكي الحلمة، مع التركيز أكثر على الهالة (المنطقة المظلمة حول الحلمة)، بين الإبهام والسبابة وتدليك المنطقة برفق. تتكون الحلمات من النهايات العصبية التي تحفز إفراز الهرمون.

كرري العملية مع الثدي الآخر: انتظري لمدة دقيقتين إلى أربع دقائق قبل البدء بثدي آخر. اقضي 15 دقيقة في تحفيز أحدهما، ثم انتقلي إلى الآخر. استمري في التحفيز لمدة ساعة وكرريها ثلاث مرات في اليوم.

نفذي بحذر: الهدف هو بدء المخاض، ولكن ليس التسرع في الانقباضات الثقيلة. إذا كان لديك تقلص، فامتنعي عن التدليك وانتظري حتى يتوقف. إذا أصبحت حلمتاك مؤلمتين أو ضعيفتين، فضعي زيت جوز الهند أو حليب الثدي أو الزبدة الطبيعية لتخفيف الانزعاج.



5.ما هي التقنيات الأخرى لتحفيز المخاض؟

تساعد العديد من الطرق الطبيعية الأخرى في تحفيز المخاض. يمكن أيضاً تجربتها جنباً إلى جنب مع تحفيز الحلمة، شريطة أن تكوني قريبة من الدوام الكامل ويوافق عليها طبيبك.

يمكن للمشي، وخاصة المشي لمسافات طويلة، أن يحفز إفراز الأوكسيتوسين ويضغط على الطفل للانتقال إلى أسفل الحوض. ومع ذلك، لا تمشي بقوة؛ لأنها يمكن أن تستنزف كل طاقتك. نزهة خفيفة كافية لتشجيع المخاض.

رغم عدم وجود أي دراسات لدعم هذا، فقد وجد البعض أن الجماع يمكن أن يطلق الأوكسيتوسين؛ لتسريع المخاض. الامتناع عن ممارسة الجنس في حالات معينة، مثل المشيمة المنزاحة، تمزق الأغشية المشتبه به؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات.

هناك اعتقاد قديم بأن زيت الخروع يمكن أن يحفز تقلصات الرحم. ومع ذلك، قد يؤدي إلى الإسهال بسبب خصائصه الملينة الطبيعية. أو يمكن أن يؤدي إلى تقلصات قوية لا يمكن السيطرة عليها.

تساعد الأعشاب مثل أوراق شاي التوت وزيت زهرة الربيع المسائية والكوهوش السوداء على بدء المخاض. رغم أنها قد تكون فعالة، لا يوجد دليل يشير إلى أنها آمنة للاستخدام.

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين يحفز المخاض عن طريق تليين عنق الرحم. بعض الفواكه الاستوائية الأخرى بما في ذلك البابايا والمانجو والكيوي تظهر الملكية نفسها. ولكن لا توجد دراسات مناسبة لدعم هذه النظرية.

وفقاً لحكايات الأجداد، فإن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يحفز المخاض. ويعتقد أن التوابل يمكن أن تزعج البطن وتؤدي إلى تقلصات الرحم. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به؛ لأن الطعام الحار المفرط قد يؤدي إلى عسر الهضم أو حرقة المعدة.

يمكن للوخز بالإبر تحفيز إفراز الأوكسيتوسين. ومع ذلك يجب أن يتم ذلك فقط من قبل متخصص مدرب. حتى لو لم يجلب المخاض، فقد يقلل الوخز بالإبر على الأقل من الانزعاج والألم المرتبطين بالمخاض.

قد يحفز الحصول على حمام دافئ ومريح، أو نقع في حوض استحمام مملوء بالماء الدافئ تقلصات الرحم. وله تأثير إيجابي على مشاعرك عن طريق إزالة خوفك وقلقك من المخاض. تأكدي من أن المياه دافئة وليست ساخنة، ومن الأفضل دائماً مراجعة طبيبك قبل تجربة أي منها.

متى يجب أن تراجعي الطبيب؟