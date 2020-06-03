يُعد الترمس الحلو من مصنفات البقوليات عالية البروتين والألياف، وفوائد الترمس الحلو للجسم لا تُعد ولا تُحصى؛ حيث أثبت العديد من الدراسات أن الترمس ذو فوائد صحية للجسم والشعر والبشرة، وسوف نتطرق من خلال هذا المقال إلى الحديث عن الترمس الحلو وفوائده.



فوائد الترمس الحلو للجسم:



- سد الشهية



الترمس من النباتات التي يمكن الاعتماد عليها للحد من زيادة الوزن؛ حيث أثبت العديد من الدراسات أن الترمس يعمل على سد الشهية والشعور بالشبع.



- تقليل نسبة الكوليسترول في الدم



يحتوي الترمس الحلو على كمية من الصابونين الذي يمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة.



- علاج ضغط الدم



يحتوي على نسبة عالية من الحمض الأميني الأرجينين، الذي يحد من ارتفاع ضغط الدم، ويعمل على تحسين الدورة الدموية.



- علاج مرض السكري



الترمس من النباتات منخفضة الجلوكوز بفضل احتوائه على البروتينات التي تقوم بتخفيض مستويات السكر في الدم، وبالتالي يسهم في علاج مرض السكري والأمراض المقاومة للأنسولين.



- يمنع الإصابة بالسرطان



يحتوي نبات الترمس على الكاروتين، والوتين، والتوكوفيرول، التي تمنع أمراض السرطان والقلب والشرايين.



كما أن الترمس الحلو يسهم في حل المشكلات التالية:

- علاج آلام عرق النسا

- تقوية الجهاز المناعي

- التخلص من قروح المعدة

- يحسن من عملية الهضم

- يُعد الترمس الحلو من البقوليات المدرة للبول

- القضاء على الديدان المعويّة



فوائد الترمس الحلو للشعر:

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- يعمل الترمس الحلو على تقوية جذور الشعر وتغذيته؛ بفضل احتوائه على المعادن والفيتامينات، التي تعالج أيضاً مشكلة تساقط الشعر، وإليكِ، سيدتي، وصفة الترمس الحلو للعناية بالشعر.



وصفة الترمس الحلو للعناية بالشعر



المكونات

- 3 ملاعق كبيرة من الترمس الحلو

- ماء دافئ للعجن

طريقة التحضير والاستخدام

- اطحني الترمس في الخلاط الكهربائي للحصول على بودرة ناعمة

- اصنعي عجينة سائلة من الترمس المطحون والماء الدافئ

- اتركي العجينة قبل الاستخدام لمدة 8 ساعات

- قسِّمي الشعر إلى 6 أقسام، بعدها وزعي العجينة على الشعر مع التدليك لفروة الرأس بلطف

- اتركي الخليط على الشعر من المساء حتى الصباح

- اغسلي الشعر في اليوم التالي بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك



فوائد الترمس الحلو للبشرة



- يساعد الترمس البشرة على بقائها حيوية ومشرقة

- يعمل الترمس الحلو على شد البشرة

- تنظيف البشرة والتخلص من الأتربة والبكتيريا والأوساخ العالقة للبشرة

- إخفاء التجاعيد والحد من ظهور علامات التقدم فى السن

- تقشير البشرة وتفتيحها

- التخلص من البقع الداكنة في الوجه وتوحيد لونه

- علاج الأكزيما والصدفية والكلف والنمش



وصفة الترمس واللوز للعناية بالبشرة



المكونات

- ملعقة كبيرة من الترمس الحلو

- ملعقة صغيرة من اللوز

- 2 ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة التحضير والاستخدام

- اطحني الترمس مع اللوز في الخلاط الكهربائي للحصول على بودرة

- امزجي بودرة الترمس واللوز مع الحليب جيداً للحصول على معجون كريمي

- اغسلي البشرة جيداً وجففيها قبل تطبيق الوصفة

- وزعي الخليط على البشرة في حركات دائرية عكس عقارب الساعة

- اتركي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر

- رطبي البشرة بالمرطب الخاص لنوع بشرتك

كرري الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة جذابة ورائعة.

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