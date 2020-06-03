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كوريا الجنوبية توافق على الاستخدام الطارئ لريمديسفير لعلاج مصابى فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الكثير من الدول لاستخدام عقار ريمديسفير المملوك لشركة جلعاد الأمريكية لعلاج مصابى فيروس كورونا وكان أخرهم كوريا الجنوبية التي وافقت على الاستخدام الطارئ للعقار  لعلاج حالات كوفيد 19 بعد أن أشارت لجنة حكومية الاسبوع الماضي إلى نتائج إيجابية للعقار المضاد للفيروسات في دول أخرى.

كوريا

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" ريمديسفير الذي يعطى للمرضى عن طريق الوريد في المستشفى ، هو أول دواء يظهر تحسنًا في مرضى فيروس كورونا في التجارب السريرية الرسمية.

وقالت وزارة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية في بيان "يمكن أن يساعد ريمديسفير في تقليل كمية الفيروس التاجي في الجسم ، كما يمكن أن يساعد في تحسين حالة المريض بشكل أسرع.

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وبموجب المبادئ التوجيهية التي أعلنتها وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية ، يمكن للأطباء إعطاء جرعة واحدة من عقار إعادة التصميم يوميًا ، مع 5 جرعات إجمالية للمرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة ، و 10 جرعات للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة والذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين، وقالت الوزارة إنها ستتعاون مع جلعاد والمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والوزارات الأخرى لاستيراد الدواء بسرعة.

وأضافت الوزارة أن جميع المرضى يجب أن يخضعوا لاختبار وظائف الكبد قبل تناول الدواء لأن الآثار الجانبية المحتملة تشمل مستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد.

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تكافح كوريا الجنوبية انتشار فيروسات التاجية الجديدة الصغيرة ولكن الثابتة ، حيث تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء ، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى 119090 حالة مع 273 حالة وفاة.

 

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