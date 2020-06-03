5 بدائل صحية في نظامك الغذائي لبشرة خالية من العيوب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلف البشرة وفقدان نضارتها قد ينتج من تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، لكن السبب الرئيسي لتلف الجلد والشيخوخة المبكرة هو ما يسمى بالمنتجات المتطورة glycation، المعروفة أيضًا باسم AGEs، حيث تتشكل هذه الـ AGEs عندما تتحد الدهون أو البروتينات مع السكر في مجرى الدم.

وهذا يعني أن النظام الغذائي يمكن أن يكون أيضًا أداة قوية لمكافحة عملية الشيخوخة المبكرة وحماية بشرتنا.

فيما يلي، تعرفي معنا على 5 بدائل صحية يمكنك دمجها في نظامك الغذائي للحصول على بشرة صحية خالية من العيوب.

البطاطا الحلوة

قد تكون البطاطا المقلية لذيذة، لكنها ليست الخيار الأفضل بالضبط عندما يتعلق الأمر بالحصول على بشرة صحية، حيث إن الأطعمة المقلية والمالحة يمكن أن تكون ضارة للجسم على المدى الطويل.

وتطلق الأطعمة المقلية بالزيت في درجات حرارة عالية الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسرع عملية الشيخوخة وتتسبب في تلف الخلايا للجلد.

ويمكنك استبدال البطاطا المقلية بالبطاطا الحلوة المشوية في الفرن، هذه الأخيرة غنية بالنحاس المضاد للشيخوخة والذي تساعد في إنتاج الكولاجين. لكن احرصي على عدم إضافة الكثير من الملح، لأن الملح الزائد يمكن أن يجفف البشرة ويجعلها أكثر عرضة للتجاعيد.

الدواجن

غالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق أو اللحم المقدد أو البيبروني على كميات كبيرة جدًا من الصوديوم والكبريتات والدهون المشبعة، وقد ثبت أن كل هذه المواد تتسبب في جفاف الجلد و التهابه.

البدائل الخالية من الدهون مثل الدجاج المشوي والديك الرومي المشوي مليئة بالأحماض الأمينية المهمة للتكوين الطبيعي للكولاجين، كما أنها مصدر لذيذ للبروتين الخالي من الدهون، مما سيجعلك تشعرين بالشبع طوال اليوم.

زيت الزيتون أو الأفوكادو

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السمن النباتي أو المارغرين هي مادة غذائية مصنوعة من الزيوت النباتية ويتم تسويقها كبديل صحي للقلب.

ومع ذلك، غالبًا ما تكون غنية بالدهون المتحولة، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول كميات عالية من الأحماض الدهنية المتحولة من أنواع الزيوت النباتية المستخدمة في المارغرين يمكن أن تجعل الجلد أكثر عرضة للإشعاع فوق البنفسجي، مما قد يؤدي إلى تلف الكولاجين والمرونة.

وكبديل صحي، جربي استخدام زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون، واللذان يعتبران غنيان بمضادات الأكسدة المضادة للشيخوخة.

الفواكه مع العسل والزبادي

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر، وخاصة السكر المضاف، إلى مشكلات صحية لا حصر لها، كما أن الأشياء الحلوة يمكنها أيضًا تسريع عملية شيخوخة الجلد عن طريق إتلاف الكولاجين.

فإذا كنت ترغبين في تناول الحلوى بعد العشاء، جربي إعداد سلطة الفواكه الطازجة مع الزبادي (ويفضل أن يكون يونانيًا حيث يحتوي على نسبة أعلى من البروتين) مع العسل، ويمكنك إضافة التوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة التي تمنع فقدان الكولاجين.

خبز القمح المنبت

ابتعدي عن الكربوهيدرات المكررة والمعالجة إذا كان هدفك هو الحصول على بشرة صحية مشرقة، حيث وجد الباحثون أن هناك صلة محتملة بين ارتفاع سكر الدم والذي يمكن أن تسببه الكربوهيدرات المكررة و ارتفاع مستويات AGE في الجسم.

بدلًا من ذلك، ابحثي عن خبز القمح المنبت الغني بمضادات الأكسدة والذي لا يحتوي على سكر إضافي.