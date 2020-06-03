شكرا لقرائتكم خبر عن احذرها.. أطعمة تتسبب في هشاشة العظام وآلام الركبتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعد مشاكل التهاب المفاصل وهشاشة العظام، من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى آلام الركبتين. وفي حين يقترح الأطباء علاجات مختلفة، وممارسة التمارين الرياضية لعلاج هذه الآلام، إلا أن هنالك أشياء يمكن القيام بها لتخفيف هذه الآلام.

ومن بين الأشياء التي يمكن القيام بها لتخفيف آلام الركبتين، الامتناع عن بعض أنواع الأطعمة التي تتسبب بالإصابة بالالتهابات.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب التخفيف منها لتجنب آلام الركبتين، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:

الأطعمة المقلية

معظم الأطعمة المصنعة والمعلبة تحتوي على دهون متحولة للحفاظ عليها. قد تتسبب الدهون المتحولة في حدوث التهابات المفاصل، إضافة إلى أنها قد تحتوي على أحماض أوميجا 6 الضارة بأجسامنا. بدلاً من تناول وجبة مقلية، يمكنك تناول طبق من السلطة الصحية.

السكر

يحتوي السكر والعديد من بدائل السكر على مواد تعزز الالتهاب. حتى السكريات البسيطة مثل تلك الموجودة في الحلوى قد تزيد من مستويات السكر في الدم مما قد يسرع الالتهاب. من أجل التخلص من الألم، ينصح بتجنب الشوكولاتة والحلويات والمشروبات الغازية، واستبدالها بالفاكهة مثل الكرز والمشروبات الغير محلاّة.

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أحماض أوميجا 6 الدهنية

قد يؤدي وجود الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية، إلى ألم في مفاصلك. وهي أكثر شيوعاً في الزيوت مثل الفول السوداني والذرة. على العكس من ذلك، فإن أحماض أوميغا 3 أكثر راحة. لذا ينصح بتناول بذور الكتان أو بذور اليقطين.

الملح

إن تناول الكثير من الملح في النظام الغذائي أمر سيئ بالنسبة لنا. وقد ثبت أن تناول الملح الزائد يسبب مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء. ويمكن أن يسبب الملح الزائد تهيجاً في المفاصل ويؤدي إلى تورمها. من الأفضل إضافة الملح إلى طعامك بأقل كمية ممكنة.

الحليب ومنتجات الألبان

يشكو العديد من البالغين من هضم الحليب. على الرغم من أن الحليب ومنتجات الألبان المختلفة عالية التغذية، إلا أنها قد تسبب الالتهاب في نفس الوقت. لا يُنصح باستخدام منتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والكثير من السمن. يحتوي الجبن كامل الدسم على الدهون المشبعة التي قد تكون مشكلة ليس فقط لمرضى القلب، ولكن أيضاً لمحاربة التهاب المفاصل.