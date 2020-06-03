احذر: لدغات الحشرات.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور كريستوف ليبيش طبيب الأمراض الجلدية الألماني إن لدغات الحشرات لا تعد من الأمور المزعجة، التي تفسد متعة الصيف فحسب؛ بل قد تشكل أيضا في بعض الحالات خطرا على الحياة.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه من الطبيعي أن يحدث تورم شديد في موضع اللدغة مع الشعور بألم، غير أن هذه المتاعب ينبغي أن تتحسن بعد مرور يومين مع تبريد موضع اللدغة وتجنب حكها.

وفي حال عدم تلاشي المتاعب بعد مرور هذه المدة، ينبغي حينئذ استشارة الطبيب, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف ليبيش أن لدغات الحشرات قد تشكل خطرا على حياة الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه سم الحشرات بصفة خاصة، حيث إنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بما يعرف بالصدمة التحسسية المميتة، والتي تتمثل أعراضها في خفقان القلب وضيق التنفس ومشاكل الدورة الدموية والإغماء.

لذا يتعين على هؤلاء المرضى اصطحاب طقم أدوية الطوارىء معهم عند السفر والتنزه، مع استشارة الطبيب أيضا بعد استخدام أدوية الطوارىء للاطمئنان على حالتهم الصحية.