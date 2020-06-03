علامات الخرف.. انتبه لاضطرابات النظر والكلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن النسيان المتكرر ليس العلامة الوحيدة الدالة على الخرف، بل هناك علامات أخرى جسدية ونفسية.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن، أن العلامات الجسدية الدالة على الخرف تتمثل في اضطرابات النظر واضطرابات الكلام، في حين تتمثل العلامات النفسية في التقلبات المزاجية والانعزال وفقدان الدوافع والشغف والاهتمام بالأشياء.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمن العلامات الأخرى الدالة على الخرف مواجهة صعوبات كبيرة في أداء المهام الحياتية البسيطة مثل ارتداء الملابس والتسوق وطهي الطعام واستخدام وسائل المواصلات.

لذا يتعين على أقارب كبار السن اصطحابهم إلى الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل تخفيف حدة هذه المتاعب ومن ثم تحسين جودة حياة المرضى.