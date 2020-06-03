شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين الحساسية والإصابة بالتهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من المشاكل الصحية المزعجة وتسبب ألم وعدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب، وعندما يتهيج التهاب الحلق نتيجة رد فعل تحسسي للجزيئات المحمولة جواً مثل حبوب اللقاح ، يصبح العلاج أكثر تعقيدًا، ويمكن أن يساعد علاج السبب الدقيق للحساسية في تخفيف التهاب الحلق وفقا لتقرير لموقعhealthline.

التنقيط الأنفي هو الجاني الرئيسي في حالات التهاب الحلق الناجم عن الحساسية وهو نتيجة التعرض لمسببات الحساسية ويحدث عندما ينفد الاحتقان في الأنف والجيوب الأنفية إلى الحلق هذا يسبب الشعور بألم في الحلق يمكن أن يسبب التنقيط الأنفى أيضا الى الاصابه بالسعال والبلع المفرط وتهيج الحلق وصعوبة في الكلام، والعديد من الحساسية ، مثل حساسية حبوب اللقاح ، موسمية.

ولكن إذا كان الشخص يعانى من هذه الأعراض طوال السنة فسوف تزداد الأعراض سوءًا خلال المواسم التي تكون فيها كمية المهيجات المحمولة في الهواء عالية يمكن أن تشمل هذه المهيجات تلقيح الزهور والأشجار خلال فصل الربيع.

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تشمل مسببات الحساسية والمهيجات الشائعة الأخرى عث الغبار، العفن والتعفن، وبر الحيوانات الأليفة ، وخاصة القطط والكلاب، دخان السجائر

أعراض الحساسيةتشمل أعراض الحساسية بشكل عام ما يلي:

احتقان، العطس، حكة في الأنف والأنف، سيلان الأنف، سعال ، وإذا كان الشخص يعانى من التهاب في الحلق مع حمى وأوجاع في الجسم ، فمن المحتمل أن يكون نتيجة عدوى فيروسية ، مثل البرد أو الأنفلونزا.

علاج التهاب الحلق الناجم عن الحساسية

الوقاية من الحساسية ضرورية في تخفيف التهاب الحلق والأعراض الأخرى ذات الصلة الخطوة الأولى هي الحد من التعرض لمسببات الحساسية قدر الإمكان، وتجنب المهيجات المعروفة ، مثل دخان السجائر ووبر الحيوانات الأليفة ، وتناول مضادات يوميًا خلال أسوأ أوقات العام للتخفيف من أعراض الحساسية.