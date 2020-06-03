فوائد العنب على صحة جسمك ومناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العنب واحد من اشهر أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون نظرا لانواعه واشكاله المتعددة ومذاقها الطيب ، كما يعتبر من الفواكه المحببة للأطفال، فضلا عن ذلك يحتوى العنب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الامراض والالتهابات، حيث يحتوى العنب على "البروتين، الدهون، الالياف، فيتامين ك ، فيتامين ب،بوتاسيوم، دهون، فيتامين سى".

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد العنب على صحة الجسم هى:

فوائد العنب على صحة الجسم

1:يحتوى العنب على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية ومنها سرطان" القولون ، الثدى، المعدة"، وغيرها من الامراض السرطانية.

2:يحتوى العنب على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية القلب ووقايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

3:تناول العنب يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

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4:يحتوى العنب على بعض المركبات التى تعمل على تعزيز صحة العين والرؤية.

5:ينصح بتناول العنب دائما لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط.

6: يحتوي العنب على العديد من المعادن الضرورية لصحة العظام ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، والعديد من العناصر الهامة لصحة العضلات والمفاصل.

7:يحتوى العنب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع والجفاف.