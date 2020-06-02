116 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل، الثلاثاء، 116 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 17285 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إن إجمالي الوفيات وصل إلى 290 حالة.

ويعد هذا الرقم الأكبر من الإصابات الذي يتم تسجيله خلال يوم واحد منذ شهر.



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وأوضحت أن 28 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 42 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب البيان فإن 29 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تماثل 14940 من إجمالي عدد المصابين للشفاء.

وأشارت إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2055 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها مارس الماضي مع بدء انتشار الفيروس في إسرائيل.