تناول الحبوب الكاملة يقلل خطر الإصابة بالسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد تحليل جديد لأكثر من 200 ألف شخص أن تناول الكربوهيدرات عالية الجودة، مثل الحبوب الكاملة، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويقول كيم براون، رئيس فريق البحث من المركز الطبي بجامعة "إراسموس روتردام" في هولندا: "الثابت أن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات مرتبط بخطر أعلى لداء السكري من النوع 2، ولكننا نظرنا إلى ما إذا كان هذا التأثير مختلفًا بين الكربوهيدرات عالية الجودة والأخرى منخفضة الجودة، والتي تشمل الحبوب المكررة والأطعمة السكرية والبطاطس".

وخلال الدراسة، خلل براون وزملاؤه بيانات من 3 دراسات تتبعت المهنيين الصحيين في الولايات المتحدة بمرور الوقت، وشملت 69 ألفا و949 امرأة من دراسة عن صحة الممرضات، و90 ألفا و239 امرأة من دراسة أخرى عن صحة الممرضات و40 ألفا و539 رجلا من دراسة متابعة المهنيين الصحيين.

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ولاحظ الباحثون انخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 عندما تمَّ استهلاك الكربوهيدرات عالية الجودة من الحبوب الكاملة، مقارنة بالكربوهيدرات منخفضة الجودة.

ويوضح براون: "تبرز هذه النتائج أهمية التمييز بين الكربوهيدرات من مصادر عالية الجودة ومنخفضة الجودة عند فحص خطر الإصابة بالسكري".

ويضيف أن إجراء دراسات مماثلة في الأشخاص من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والأعراق والأعمار سيوفر نظرة ثاقبة حول مدى قابلية هذه النتائج للتطبيق على المجموعات الأخرى.