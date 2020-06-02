ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين إلى 7407

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 7407.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 330733 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 4885، بينها 10 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 4875 بالمستقرة، وسجلت البلاد 19 حالة وفاة بالمرض.