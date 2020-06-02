وحدات من الجيش الأمريكي والحرس الوطني تنتشر بالبيت الأبيض تحسبًا لتصاعد احتجاجات مقتل جورج فلويد المزيد

انتشرت وحدات من الجيش الأمريكي والحرس الوطني، الثلاثاء، بالبيت الأبيض تحسبًا لتصاعد احتجاجات مقتل رجل من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد على يد الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الإثنين، بنشر القوات المسلحة لقمع الاضطرابات وإنهائها، فيما أكد أنه يدعم المظاهرات السلمية.

وقال ترامب،: "إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم، فسأنشر الجيش وأحل المشكلة لهم بسرعة ".

وتم نشر الحرس الوطني في 24 ولاية، من قبل الحكام، ولكن إلى حد كبير في دور احتياطي. وتم فرض حظر التجول في مدن بولايات كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن ومناطق حضرية أخرى.

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وعلى إثر تهديدات ترامب بنشر القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات، نأى مسؤولو البنتاجون بأنفسهم عن هذا التهديد، وقالوا إنه سيكون من الأفضل الاعتماد على الحرس الوطني لإنفاذ القانون عند الحاجة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن تصريحات مسؤولو البنتاجون، جاءت كرد فعل على تصريح ترامب الذي أدلى به في حديقة روز جاردن حول نشر الجيش الأمريكي لإنهاء "أعمال الشغب والخروج على القانون" في جميع أنحاء البلاد.





وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، أكد فجر الثلاثاء، أن الجيش سيقوم بحماية حقوق الجميع على خلفية الاحتجاجات المندلعة بسبب مقتل رجل من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

جاء ذلك خلال تفقد الجنرال ميلي، الأوضاع في شوارع العاصمة واشنطن، حيث شهدت المدينة ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة.