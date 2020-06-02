سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 138 جنيها، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ووسط تراجع الطلب، تكرر سعر الدولار عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع على شاشات معظم البنوك والشركات الصرافة العاملة في السودان.

وقفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 98.81% في أبريل/نيسان من 81.64 في مارس/آذار، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود، وفق بيانات جهاز الإحصاء اليوم السبت.

وأرجعت وكالة الأنباء السودانية (سونا) ذلك إلى ارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وأهمها انعكاساً على معدلات التضخم الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطعام والفحم النباتي وحطب الوقود ومجموعة النقل وذلك لارتفاع اسعار الوقود.

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وأشارت إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 86.71 % لشهر نيسان/أبريل الماضي ، بينما كان 66 % في آذار/مارس الماضي .

ومددت السلطات السودانية إغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى 14 يونيو/حزيران الجاري تصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر رسمي.

سعر اليورو والإسترليني



وسجل سعر اليورو على شاشات البنوك خلال تعاملات اليوم، 61.24 جنيه للشراء، 61.54 للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني 68.71 للشراء، 69.05 للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء، 14.73 للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 14.97 جنيه للشراء، 15.04 للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل 178.19 جنيه للشراء، و179.08 للبيع.