تقرير يرصد رسائل الملكة إليزابيث من خلال الفساتين والمعاطف

اعتادت الملكة إليزابيث الثانية اختيار ملابسها بعناية شديدة، لتناسب الحدث سواء أثناء إلقائها كلمة للشعب أو استقبال أحد المسئولين وغيرها من المناسبات الرسمية، وقد أشار تقرير منشور بموقع " bustle"، إلى إن إليزابيث، اعتادت أن تختار ألوان معينة لترسل من خلالها رسائل غير مباشرة للأخرين. الملكة إليزابيث أثناء زيارتها لاستوديو 20th Century Fox Film بفبراير 1983.قامت الملكة إليزابيث الثانية، بزيارة لاستوديوهات 20th Century Fox في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في عام 1983، حيث ارتدت فستان أبيض مزين بشكل كامل بالخشخاش، لأن زهرة الخشخاش تتميز بها ولاية كاليفورنيا.

فستان زهرة الخشخاش

الملكة إليزابيث أثناء افتتاح البرلمان البريطاني عام 2017

افتتحت الملكة إليزابيث الثانية البرلمان في المملكة المتحدة وهى مرتدية معطف أزرق وفستان أصفرفي أزرق وقبعة، حيث أعتقد إنها بهذه الطريقة ارتدت ألوان علم الاتحاد الأوروبي .

زفاف الأمير هاري وميجان ماركل

اختارت الملكة الجمع بين اللون الأخضر والأرجوانى أثناء حضورها حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل، ويعود سبب اختيارها لهذه الألوان، أن اللون الأخضر علامة على الاحترام والحلم بمستقبل أفضل، وأما اللأرجواني ، يشير إلى الفخر والإبداع .

حضور إليزابيث لمأدبة ترامب الحكومية فى 2020

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صمم" House of Garrard " أحد صانعى المجوهرات فى بريطانيا، تاج من الياقوت والماس البورمي للملكة، مصنوع من 96 ياقوتة، والتى أعطيت للملكة من شعب بورما كهدية زفاف.

وأشار " House of Garrard " إلى أن المقصود من التاج هو كرمز للحماية من الإصابة بالمرض أو التعرض للشر، والذى اختارته خصيصاً لارتدائه أثناء حضورها مأدبة ترامب في يونيو من عام 2019.

فستان الملكة إليزابيث أثناء كلمتها للشعب فى 5 أبريل 2020

ارتدت الملكة إليزابيث فستان أخضر زمردي وبروش الماس والفيروز، أثناء حديثها للشعب بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعود سبب اختيارها للون الأخضر، هو الرمز للنمو والتجديد، وارتدائها للبروش الذى يعد إرثًا عائليًا، هو هدية من الملكة ماري في عام 1953، و يُعتقد أن البروش يمثل حماية وتعزيز سلطات القيادة.

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