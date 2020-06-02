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كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز العصبى بالجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسبب جائحة COVID-19 في مئات الآلاف من حالات الالتهاب الرئوي الحاد والضيق التنفسي، في 188 دولة ومنطقة في العالم.

العامل المسبب، لفيروس كورونا SARS-CoV-2 ، هو فيروس تاجي جديد ، مع مضاعفات رئوية معروفة، ولكن مع ذلك، يتزايد الدليل على أن الفيروس يؤثر أيضًا على الأعضاء الأخرى ، مثل الجهاز العصبي والقلب.

 

تناقش ورقة جديدة نشرت في مجلة الأعصاب الأمريكية JAMA Neurology في مايو 2020 مضاعفات COVID-19 فيما يتعلق بالجهاز العصبي، ويصيب الفيروس البشر عن طريق مستقبلات ACE2 في الأنسجة المختلفة ، بما في ذلك ظهارة الشعب الهوائية وخلايا الكلى والأمعاء الدقيقة ونسيج الرئة والخلايا البطانية.

 

وبما أن البطانة موجودة داخل الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ، فإن هذا يوفر مسارًا محتملًا لحدوث التنسج الكبدي في الدماغ. علاوة على ذلك ، أظهر تقرير حديث أن ACE2 موجود أيضًا في الخلايا العصبية في الدماغ ، ومن المثير للاهتمام أن مستقبلات  ACE2 توجد داخل الأنسجة العصبية، وهذا يعنى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا العصبية والخلايا الدبقية في جميع أجزاء الجهاز العصبي المركزي.

 

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كيف تحدث الإصابات العصبية مع كورونا CoV-2؟

تشير المعرفة الحالية إلى إمكانية الغزو الفيروسي للخلايا العصبية بعدة آليات،  وتشمل هذه انتقال الفيروس إلى الخلايا المصابة ، والدخول إلى الدماغ من خلال العصب الشمي ، وعدوى بطانة الأوعية الدموية ، وهجرة خلايا الدم البيضاء المصابة عبر الحاجز الدموي الدماغي (BBB).

ثبت أيضا أن الفيروسات التاجية ينتشر مرة أخرى على طول العصب من النهايات العصبية الطرفية ، وبالتالي يدخل الدماغ، وبفضل الانتقال السريع للفيروس يسمح له الوصول إلى الخلية العصبية، بهذه الطريقة قد يدخل الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي (CNS) من الأنف. 

 

قد يعني هذا أن الإصابة الفيروسية للظهارة الشمية، وليس الخلايا العصبية الشمية، هي المسؤولة عن فقر الدم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.

 

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الاحتياطات لمرضى كوفيد 19 المصابين بأمراض عصبيةإذا كان المريض يعاني بالفعل من حالات عصبية تتطلب رعاية خاصة ، فمن المحتمل أن يكون أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 ، بسبب أمراض الرئة أو القلب أو الكبد المتزامنة ، مع أمراض الكلى (عند غسيل الكلى) ، إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن أو على الأدوية المثبطة للمناعة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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