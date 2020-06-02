ماذا يمكن أن يحدث عندما يقترب موسم الإنفلونزا مع فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا COVID-19 إلا أنه ليس مخيفًا بما فيه الكفاية ، لأن موسم الإنفلونزا ليس بعيدًا، ولكن ما مدى خطورة موسم الأنفلونزا لأنه يتقارب مع تفشي COVID-19؟ ماذا يمكننا أن نفعل للتحضير؟.
في تقريره لمجلة Science Advances ، يقوم سينجر ، أستاذ مساعد في الرعاية الرئوية والحرجة والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة الجزيئي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن بولاية إلينوى الأمريكية، ، بفحص علم الأوبئة وعلم الأحياء في كورونا - CoV - 2 و الإنفلونزا للمساعدة في إثراء استراتيجيات التحضير لموسم الإنفلونزا القادم.
توجز العوامل التالية التي يمكن أن تحدد شدة موسم الإنفلونزا القادم فى التالى:
1. انتقال العدوى:سياسات التباعد الاجتماعي المصممة للحد من انتشار COVID-19 فعالة أيضًا ضد الأنفلونزا، فإذا بدأت حالات COVID-19 في الارتفاع في خريف عام 2020 ، فقد تساعد إعادة تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي على التخفيف من الانتشار المبكر للأنفلونزا لتسوية المنحنيات لكلا الفيروسين.
2. التطعيم: بينما ننتظر تجارب اللقاح لـ COVID-19 ، يجب أن نخطط لزيادة معدلات التطعيم ضد الأنفلونزا ، خاصة بين كبار السن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بكل من الإنفلونزا و COVID-19.
3. العدوى المشتركة:نحن بحاجة إلى توافر واسع النطاق للتشخيص السريع لـ COVID-19 ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى لأن العدوى المشتركة مع ممرض تنفسي آخر ، بما في ذلك الإنفلونزا ، حدثت في أكثر من 20 ٪ من المرضى المصابين بـ COVID-19 الذين عانوا من متلازمة فيروسية تنفسية في وقت مبكر من الوباء.
قدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن وباء الأنفلونزا الموسمي 2019-2020 أدى إلى عشرات الملايين من الحالات وعشرات الآلاف من الوفيات.
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