صحة ورشاقة

تعرف على تفاصيل العلاج الكورى المحتمل لعلاج كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن مسئول صحي اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية تتوقع أن تبدأ التجارب السريرية على علاج "سيلفيون 19" التجريبي لشركة سيلتريون إنك في أوروبا الشهر المقبل والتي تهدف إلى تأمين كميات كبيرة من الدواء بحلول النصف الأول من العام المقبل.

ووفقا لتقرير لوكاله رويترز يسارع صانعو الأدوية حول العالم إلى تطوير علاجات لمرض فيروس كورونا  الذي أودى بحياة أكثر من 374 ألف شخص على مستوى العالم منذ ظهوره لأول مرة في أواخر العام الماضي في الصين.

كوريا

وقالت شركة سيلتريون إن علاجها المضاد لكوفيد 19 التجريبى أظهر انخفاضًا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في الاختبارات على الحيوانات ، قائلًا إنه يهدف إلى بدء التجارب السريرية البشرية في أواخر يوليو.

وقال نائب مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) Kwon Jun-wook في حديثه: "سيكون من الصعب إجراء تجارب سريرية في البلاد بسبب انخفاض عدد الحالات الجديدة ونفهم أن المناقشات جارية مع الدول الأوروبية لإجراء التجارب

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وقال كون إن العملية ستمهد الطريق أمام كوريا الجنوبية لتأمين إمدادات كبيرة من العلاج بحلول النصف الأول من العام المقبل، لا توجد حاليًا علاجات لـ COVID-19 ولم تُظهر التجارب البشرية للعديد من الأدوية المضادة للفيروسات الموجودة فعاليتها الكاملة بعد.

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من جانب آخر أعلنت شركة إيلي ليلي الأمريكية وشركاه إنها بدأت تجربة في مرحلة مبكرة لاختبار علاجها المحتمل لـ COVID-19 في أول دراسة في العالم لعلاج الأجسام المضادة ضد المرض.

أبلغت شركة الأدوية الأمريكية جلعاد ساينس انك عن نتائج واعدة للتجارب المبكرة لعلاج علاجها ، مما دفع الموافقة الطارئة في الولايات المتحدة واليابان وقالت كوريا الجنوبية أيضا الأسبوع الماضي إنها ستطلب واردات من ريمديسفير.

 

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