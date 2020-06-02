شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على الاستخدام الطارئ لعقار ريمديسفير لعلاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت الحكومة الهندية على بدء استخدام عقار ريمديسفير، العلاج المضاد للفيروسات التابع لشركة جلعاد ساينس لاستخدامه في حالات الطوارئ في علاج مرضى كوفيد 19، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز".

ريمديسفير هو أول دواء يظهر تحسنًا في مرضى فيروس كورونا في التجارب السريرية الرسمية، و تم منحه ترخيص استخدام الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda الشهر الماضي وحصل على موافقة من قبل المنظمين الصحيين اليابانيين.

وقال مراقب الأدوية العام في الهند في بيان عبر البريد الإلكتروني " تمت الموافقة على استخدام ريمديسفير تحت الاستخدام الطارئ بشرط إعطاء خمس جرعات".

وسجلت الهند 198.706 حالة إصابة بفيروسات كورونا وسجلت 5598 حالة وفاة، وأفادت شركة جلعاد ساينس أن ريمديسفير أظهر فائدة جيدة وتحسن في المرضى الذين يعانون من إصابة كورونا المتوسطة الذين يعطون دورة من العلاج لمدة خمسة أيام.

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وتنظر السلطات الأوروبية والكورية الجنوبية أيضًا في استخدام ريمديسفير حيث قالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية يوم الجمعة الماضي إنها ستطلب استيراد الدواء.

وأعلنت شركة شركة جلعاد ساينس إنك أن عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات أظهر تحسنًا في المرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة لفيروس كورونا في دراسة حديثة، وفقا لتقرير لوكاله رويترز.

حيث تتم مراقبة ريمديسفير عن كثب بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تفويضًا لاستخدام الطوارئ في الشهر الماضي ، مستشهدة بنتائج دراسة أخرى أجرتها المعاهد الوطنية للصحة.

واعتبرت هذه النتائج ذات أهمية خاصة، حيث لا توجد أدوية أو لقاحات معتمدة لفيروس كورونا الجديد ، على الرغم من أن العديد من الأدوية المعتمدة لظروف أخرى ، وكذلك العلاجات التجريبية ، يتم اختبارها لمعرفة ما إذا كانت قد تغير مسار كوفيد19

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النتائج الجديدة التي أعلنت عنها جلعاد هي من دراسة مصممة لتقييم سلامة وفعالية العلاج لمدة 5 و 10 أيام مع ريمديسفير بالإضافة إلى مستوى الرعاية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المعتدل ، وأكدت جلعاد في بيانها أنه في اليوم الحادي عشر ، حققت نسبة أعلى من المرضى في مجموعة العلاج لمدة 5 أيام تحسنًا في الحالة السريرية مقابل مستوى مجموعة الرعاية.