وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إلى 1344 العدد الإجمالي للمصابين.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 3932 شخصاً خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة لإثيوبيين، بينهم 59 رجلاً و28 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين 10 إلى 70 عاماً.

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ولفت البيان إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع على مختلف أقاليم البلاد: أديس أبابا (67)، إقليم أمهرة (7)، إقليم أوروميا (6)، إقليم الصومال الإثيوبي (4)، وحالتان في إقليم تجراي، وحالة واحدة في إقليم هرر.

وأفاد البيان بأن 28 حالة لديها تاريخ سفر، و18 حالة بالمخالطة المؤكدة، و41 حالة لم تسجل تاريخ سفر أو مخالطة.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا 231 حالة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة، فيما سجلت البلاد 14 وفاة بـ"كوفيد- 19".