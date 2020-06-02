شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تزيد آلام الركبة والمفاصل.. لا تفرط في تناولها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح الأطباء بالتوازن والاعتدال في تناول بعض الأطعمة، للوقاية من آلام الركبة خاصة الأملاح والسكريات واللحوم، لاسيما لدى كبار السن.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب التخفيف منها لتجنب آلام الركبتين، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:

الأطعمة المعلبة والمعالجة

معظم الأطعمة المصنعة والمعلبة تحتوي على دهون متحولة للحفاظ عليها، قد تتسبب الدهون المتحولة في حدوث التهابات المفاصل، إضافة إلى أنها قد تحتوي على أحماض أوميجا 6 الضارة بأجسامنا، بدلاً من تناول وجبة مقلية، يمكنك تناول طبق من السلطة الصحية.

السكر

يحتوي السكر والعديد من بدائل السكر على مواد تعزز الالتهاب، حتى السكريات البسيطة مثل تلك الموجودة في الحلوى قد تزيد من مستويات السكر في الدم مما قد يسرع الالتهاب، من أجل التخلص من الألم، ينصح بتجنب الشوكولاتة والحلويات والمشروبات الغازية، واستبدالها بالفاكهة مثل الكرز والمشروبات غير المحلاّة.

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أحماض أوميجا 6 الدهنية

قد يؤدي وجود الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية، إلى ألم في مفاصلك. وهي أكثر شيوعاً في الزيوت مثل الفول السوداني والذرة. على العكس من ذلك، فإن أحماض أوميغا 3 أكثر راحة. لذا ينصح بتناول بذور الكتان أو بذور اليقطين.

الملح

إن تناول الكثير من الملح في النظام الغذائي أمر سيئ بالنسبة لنا، وقد ثبت أن تناول الملح الزائد يسبب مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء، ويمكن أن يسبب الملح الزائد تهيجاً في المفاصل ويؤدي إلى تورمها، من الأفضل إضافة الملح إلى طعامك بأقل كمية ممكنة.

الحليب ومنتجات الألبان

يشكو العديد من البالغين من هضم الحليب، على الرغم من أن الحليب ومنتجات الألبان المختلفة عالية التغذية، إلا أنها قد تسبب الالتهاب في نفس الوقت. لا يُنصح باستخدام منتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والكثير من السمن. يحتوي الجبن كامل الدسم على الدهون المشبعة التي قد تكون مشكلة ليس فقط لمرضى القلب، ولكن أيضاً لمحاربة التهاب المفاصل.