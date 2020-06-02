شفاء 517 وتسجيل 33 إصابة بكورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 7866 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 206.

وأشارت إلى أنها سجلت 517 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من المرض إلى 6410 حالة.

