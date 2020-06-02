شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يطلق خاصية «إدارة النشاط» للتحكم في المحتوى الرقمي الشخصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سواء كنت تدخل سوق العمل بعد الانتهاء من دراستك الجامعية أو تنتقل من علاقة عمل قديمة، فإننا نعرف أن الأمور تتغير في حياة الناس، ولذا نود أن نجعل من السهل عليك تنظيم حضورك على فيسبوك لتعبّر عن وضعك الحالي بدقة. ولهذا نطلق «إدارة النشاط» بهدف مساعدتك على أرشفة المشاركات القديمة أو وضعها في المهملات، وكل ذلك في مكان واحد.

وتمنحك خاصية «أرشيف المحتوى» الاحتفاظ بالمحتوى ولكنك لم تعد ترغب في أن يراه الآخرون على فيسبوك. على سبيل المثال، يمكنك أرشفة منشور قمت بنشره عندما كنت في المدرسة الثانوية وما تزال تجده مسليًا ولكنك لا تفضل أن يراه أحد آخر على فيسبوك الآن.

تتيح لك خاصية «إدارة النشاط» أيضًا نقل المشاركات التي لم تعد ترغب في وجودها إلى المهملات. وستظل في المهملات لمدة 30 يومًا قبل حذفها ما لم تختر حذفها يدويًا أو استعادتها قبل ذلك. يمنحك هذا الخيار بعض المساحة للتفكير في حالة تغيير رأيك بشأن حذف المشاركات القديمة.

ولتبسيط عملية ادارة المشاركات في وقت واحد مهما كانت كثيرة، تتيح لك «إدارة النشاط» عرض وإدارة مشاركاتك بشكل مجمّع. لقد طورنا أيضًا مرشحات لمساعدتك على فرز ما تبحث عنه والعثور عليه، مثل المشاركات مع أشخاص محددين أو ضمن نطاق زمني محدد.

وسيتم إطلاق «إدارة النشاط» أولاً على الهاتف المتحرك، وستكون متاحة على منصات أخرى في المستقبل. وسنواصل بناء خصائص جديدة لهذه الأداة للتأكد من أنها تلبي الاحتياجات الشخصية لإدارة المحتوى الرقمي الخاص على فيسبوك

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