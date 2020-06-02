113 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وشفاء 173

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الجزائر، جمال فورار، الثلاثاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 9626 حالة.

وكشف فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 667 وفاة.

وأشار إلى تسجيل شفاء 173 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6067 حالة.