113 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وشفاء 173

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الجزائر، جمال فورار، الثلاثاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 9626 حالة.
وكشف فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 667 وفاة.
وأشار إلى تسجيل شفاء 173 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6067 حالة.
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