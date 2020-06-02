20 وفاة و519 إصابة جديدة بكورونا في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 7387 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت الوزارة أن مجموع الوفيات في العراق بلغ 235 حالة بعد تسجيل 20 حالة جديدة، الثلاثاء.
وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 3508 بعد تسجيل 233 حالة شفاء جديدة أيضاً.
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