تعرفي علي ماسكات طبيعية للعناية ببشرتك

في بعض الأحيان قد يصعب اختيار المنتجات أو العلاجات التي تناسب نوع بشرتك، فيحتاج الجلد الجاف إلى عناصر مرطبة، في حين أن البشرة الدهنية قد تتطلب عناصر أخرى.

وتفكر المرأة دائماً في العناية ببشرتها وجمالها ولا تدري أن في متناول مطبخها علاجات طبيعية كانت الجدات يستخدمنها لتعزيز جمال بشراتهن.

في الفيديو المرفق تقدم خبيرة المكياج هيا أبو شالة نصائح وصفات وماسكات طبيعية للحفاظ على نضارة بشرتك وإشراقها.

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