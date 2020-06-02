واشنطن: تعنت مليشيات الحوثي يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن المزيد

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أن تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إن مليشيات الحوثي تمنع وصول المساعدات إلى مستحقيها من الشعب اليمني.

وأضاف خلال مشاركته ، خلال مؤتمر المانحين الذي تستضيف السعودية افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع نحو 2.4 مليار دولار لمواجهة النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن، إن المليشيا الانقلابية تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

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وانطلق، الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية للبلد الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.