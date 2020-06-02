سفيرة لبنان في روما هنأت الرئيس الإيطالي بالعيد الوطني

بعثت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر برسالة تهنئة لرئيس جمهورية إيطاليا سرجيو ماتاريلا لمناسبة العيد الوطني لبلاده، جاء فيها: "يشرفني باسم الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية وباسمي الشخصي، أن أتقدم لفخامتكم بأحر التمنيات والنجاح والازدهار بمناسبة الاحتفال بالثاني من حزيران يوم تأسيس الجمهورية الإيطالية. تمنحني هذه الذكرى السعيدة باليوم الوطني الفرصة للتعبير عن تضامن لبنان مع إيطاليا، وآمل أن تستعيد البلاد في أسرع وقت ممكن عافيتها، رونقها، وعظمتها التاريخية وهذا ما اتسمت به دائما".

وختمت: "أغتنم الفرصة، وأملي كبير، أن تسير علاقات البلدين العميقة والمميزة نحو المزيد من الإثراء وتترجم بتعاون مستمر، قوي وصادق على الصعيد الثقافي والتاريخي والسياسي والاقتصادي وأن يتعزز بشكل صادق ومثمر أكثر فأكثر".

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