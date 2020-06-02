ماسك البطاطس للهالات السوداء

تعاني الكثير من السيدات من مشاكل الهالات السوداء، وتسبب لها ضيقًا شديدًا، خاصة وإن كانت الهالات قوية أسفل العينين، مما يعكر صفو جمال بشرتها، وهي مشكلة جلدية تنتج عندما يصبح الجلد حول منطقة العينين أقل سماكة من جلد الوجه.

حيث تبرز الأوردة للأعلى، وتظهر كمنطقةٍ داكنة أو على شكل احمرار، وهناك العديد من الوصفات المنزلية للتخلص من هذه الهالات، أهمها وأبرزها بالبطاطس، التي ثبت أنها تعالج الهالات السوداء بشكل فعال.



من فوائد البطاطس للبشرة والهالات السوداء

تحتوي على مجموعة من المركبات المهمة، مثل: النشا وفيتامين ج. تعمل على ترطيب المنطقة حول العين وتمنع جفافها، وتساعد على منع تورم العينين، وتبييض المنطقة المحيطة بالعين.

كما تقوي من البشرة المحيطة بالعين مما يجعل الجلد أكثر سماكة، لاحتوائها على فيتامين أ.

تحتوي على مادة الكاتيكول وهي مركب طبيعي يتواجد فيها، يساعد على تبييض الوجه وعلاج الهالات السوداء.



وصفات البطاطس للتخلص من الهالات السوداء

1- عصير البطاطس

قومي ببشر البطاطس ووضع كمية من الماء البارد، ثم قومي باستخدام قطنة طبية ومرري الخليط على الهالات السوداء حول العين وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل العين بالماء البارد.



2- شرائح البطاطس

يمكن وضع شرائح البطاطس على المنطقة المصابة عِوضًا عن استخدام عصيرها وتُترك لمدة عشرين دقيقة، ثم تُغسل بالماء البارد.

3- البطاطس والعسل وزيت الزيتون

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قومي بخلط ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من عسل النحل وثمرة من البطاطس، وخلطها جيدًا في الخلاط الكهربائي.

قومي بوضع الخليط على العينين وتركه لمدة أربعين دقيقة، ثم شطفه بالماء البارد.

تُكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تزول الهالات السوداء.



4- البطاطس والموز

يمزج نصف ثمرة من الموز وملعقة كبيرة من نشا البطاطس.

يُهرس الموز ثم يوضع في الخلاط الكهربائي ثم يُضاف إليه نشا البطاطس.

تُطبق العجينة في المنطقة حول العين، وتُترك لعدة دقائق حتى تجف، ثم تُغسل بالماء البارد.



5- البطاطس والطماطم

يُخلط لب الطماطم مع عصير البطاطس بشكلٍ جيد.

يُطبق الخليط على الهالات السوداء، ويُترك لعدة دقائق، ثم يُشطف بالماء البارد.

ويجب الانتظام في تطبيق هذه الوصفة بشكلٍ يومي للتخلص من الهالات السوداء.



6- ماسك البطاطس والعسل وزيت الزيتون

بجانب فوائد البطاطس، يساعد زيت الزيتون على ترطيب وتفتيح الهالات السوداء، ويمتاز العسل بخصائص مضادة للبكتيريا.

قومي بتقشير البطاطس وطحنها مع العسل والزيت؛ حتى تحصلي على عجينة لينة

توضع العجينة على الهالات السوداء.

تترك لمدة 40 دقيقة ثم تغسل بالماء البارد.

يجب تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على النتيجة المرجوة.

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