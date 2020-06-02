4 ماسكات فواكه لتنظيف وتجديد شباب البشرة بخطوات سهلة وبسيطة

تحتوى الفواكه على عناصر غذائية هامة يحتاجها جسم الإنسان والبشرة، لذلك يوصى بعمل أقنعة للوجه من قطع الفواكه بهدف ترطيب البشرة أو التخلص من حب الشباب وتقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وتنعيم البشرة وغيرها من الفوائد العديدة، لذلك نتعرف على بعض "ماسكات" الفواكه التى أشار إليها تقرير منشور بموقع " stylecraze ".

قناع البابايا والعسل

تحتوى فاكهة البابايا على نسبة عالية من فيتامين أ وإنزيم يسمى بابين، الذى له خصائص تقشير تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، كما يساعد فى تعزيز البشرة، و تحتوى الفاكهة أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات لذلك تساعد فى تقليل حب الشباب، كما يقلل البابايا من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وذلك من خلال خلط قطعتين من البابايا مع إضافة ملعقة عسل ووضع الخليط على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتركه حتى يجف ثم وضع مرطب للبشرة.

قناع الكيوى والأفوكادو

تحتوى فاكهة الأفوكادو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تساعد على حماية البشرة من الأضرار البيئية وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة، كما يحتوى الأفوكادو على كميات وفيرة من الفيتامينات C و E التى تساعد فى تحسين صحة البشرة، كما يحتوى الكيوى على نسبة عالية من فيتامينات C و E ومضادات الأكسدة التى تساعد على تعزيز الكولاجين وتجديد شباب البشرة، لذلك ينصح تقشير ثمرة الأفوكادو وثمرة الكيوى، وهرسهما معاً حتى يصبحوا عجينا ناعما، ثم إصافة العسل، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة 30 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء وتركه حتى يجف ثم وضع مرطب للبشرة.

قناع الموز

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يحتوى الموز على فيتامين ب 6، وفيتامين ج، والسيليكا، والبوتاسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية التى تساعد على إزالة التصبغ المفرط وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، ولذلك ينصح بهرس نصف ثمرة الموز مع إصافة معلقة من العسل وملعقة من عصير الليمون، وخلطهما معاً ثم وضعه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

قناع الطماطم

تحتوى الطماطم على الليكوبين ومضادات الأكسدة القوية والفيتامينات B و C و E. تساعد هذه العناصر الغذائية فى الحفاظ على البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يساعد على تفتيح البشرة، وذلك من خلال خلط ثمرة طماطم مع ملعقة من دقيق الشوفان وملعقة أخرى من الزبادى، ووضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

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