مصممة بريطانية صماء تصنع كمامة طبّية شفافة للتواصل مع الآخرين

صممت جوستين باتي ،تبلغ من العمر 42 سنة ، أقنعة شفافة من الفم لمساعدة نفسها وابنتها تيونا على قراءة الشفايف، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، مما يساعدهما على التواصل لأنهما أصمان حيث أن ابنتها لن تتمكن من الاختلاط مع صديقاتها في المدرسة إذا لم تكن قادرة على رؤية أفواههم لتقرأ شفاههم.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن زوجها ومقدم الرعاية كارل بيت، يبلغ من العمر 50 عامًا ، يرتدي أحدهما أيضًا ومنذ ظهورهما لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، طلب منها العديد منها من دور الرعاية.

وأوضح التقرير، أنهم باعوا بالفعل 42 كمامة صباح يوم 27 مايو مقابل 5.99 جنيهًا إسترلينيًا لكل منها، بما في ذلك البريد والتعبئة والتغليف، وقال بيت من مانشستر: "لسنا سريعين بما يكفي لنلبى ما يحتاجه الناس".

وأوضح :"نحصل على الكثير من الرسائل للأشخاص من دور الرعاية الأشخاص الذين أصيبوا بالخرف والأطفال الذين لديهم أنواع معينة من التوحد حيث يخافون بالفعل من الأشخاص الذين يرتدون قناع الوجه الكامل ، إنها أسهل لأنهم لا يخافون".

وأشار التقرير، أن كثير من الرسائل تأتي من الأشخاص من مقدمو رعاية يعملون في دور رعاية يريدون هذه الأقنعة حيث يمكنهم بالفعل رؤية الشفاه حتى لا تكون مخيفة.

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وذكر التقرير، أن المصممة باتي صماء منذ ولادتها وكان والداها أيضا أصم، إنها تعرف لغة الإشارة، قال الزوجان إن ردود الفعل على أقنعة الوجه كانت كبيرة ولأنها ساعدت على تقريب مجتمع الصمـ قالت باتي: "إنها متخوفة قليلاً لكنها كانت صادقة مع الناس أنها ليست جودة معدات الحماية الشخصية حيث لا يوجد فلتر".

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